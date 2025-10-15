Logo

Којић: Неозбиљна и подла политика Магазиновића

15.10.2025

16:09

Којић: Неозбиљна и подла политика Магазиновића
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је да посланик СДП-а БиХ Саша Магазиновић води неозбиљну и подлу политику, на шта указује и његов приједлог да се у дневни ред сједнице уврсти избор и именовање главног преговарача БиХ са ЕУ, а да посланици нису добили материјал о томе.

Којић је рекао да се из Магазиновићевог образложења могло чути да за ову тачку дневног реда нема упоришта у закону и Уставу.

- Чујемо да се неко усаглашавао са неким из Брисела и да је важно шта су рекли из Брисела и да ми треба да гласамо "за" зато што су рекли тако из Брисела - навео је Којић.

Он сматра да је Магазиновић овако озбиљан материјал требао доставити посланицима раније, како би се упознали о њему и на крају изјаснили.

- Колико сам разумио, овдје нема упоришта у закону па сте ви одлучили да ми треба да донесемо такву одлуку. Јуче смо се родили, па смо наивни - рекао је Којић обраћајући се Магазиновићу.

Шеф Клуба посланика СНСД-а Сања Вулић рекла је да је овај приједлог Магазиновића само покушај "тројке" да се оправда нерад на европском путу.

- Нису дали ниједан једини допринос европском путу, осим што су ходали по Бриселу и разним дестинацијама и кукали на Републику Српску и српске представнике, а добрим дијелом и на хрватске. Немојте да понижавате министре за који сте гласали. Људи су одрадили 90 одсто посла и преговарач ће бити онај кога одреди Савјет министара - рекла је Вулићева.

Посланик СНСД-а Мирослав Вујичић истакао је да је неозбиљно предлагати овакве тачке дневног реда, наводећи да се на овај начин БиХ удаљава од европског пута.

- Све што се ради и ломи преко кољена неће дати резултат. Европски пут је тачка о којој се слажемо, али ово није начин да дођемо до именовања главног преговарача и замјеника, позиција које су битне у даљем раду и поступању на европском путу - нагласио је Вујичић.

Он је рекао да је ово погрешан начин за именовање главног преговарача и да се тако неће направити искорак, него проблем на европском путу БиХ.

Посланик СДП-а Саша Магазиновић у току расправе о дневном реду данашње редовне сједнице затражио је да се на дневни ред уврсти тачка која се односи на избор и именовање главног преговарача и његових замјеника између БиХ и ЕУ.

Предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара дао је паузу до 16.00 часова.

Милорад Којић

Саша Магазиновић

