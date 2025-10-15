Logo

Вулић: СНСД и ХДЗ трасирају европски пут земље

СРНА

15.10.2025

13:59

Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је данас да СНСД и ХДЗ трасирају европски пут БиХ.

Вулићева је напоменула да су СНСД и ХДЗ предлагачи свих десет европских закона, који су усвојени у овом дому.

Она је рекла да не стоји констатација да српски министри не присуствују сједницама Дома и да су увијек присутни када је то потребно, а да је једини министар који се никада није појавио пред посланицима Елмедин Конаковић.

"Када ради Савјет министара не ваља вам, када не ради, поново не ваља. Шта ви хоћете? Ви сте јутрос устали на криву ногу. Какви напади на Борајну Кришто", поручила је Вулићева бошњачким посланицима током дискусије о Реформској агенди и упућених приговора да је усвојена на енглеском језику.

Вулићева је рекла да очекује од Европске комисије да Криштовој уручи признање за рад, труд и залагање, за све преговоре и молбе за европски пут БиХ.

"Ово је одлично, што се дешава, јер је све лицемјерство 'тројке' изашло на видјело", поручила је Вулићева.

У Сарајеву је у току хитна сједница Представничког дома на којој посланици расправљају о наставку европског пута БиХ са фокусом на усвајање Програма реформи за спровођење Плана раста за западни Балкан.

Сања Вулић

