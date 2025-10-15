Logo

Сједница ПД ПС: Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ

15.10.2025

07:03

Коментари:

0
Сједница ПД ПС: Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ данас ће на хитним сједницама разматрати Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину и расправљати о наставку европског пута БиХ са фокусом на усвајање Програма реформи за спровођење Плана раста за западни Балкан.

Ова два приједлога биће разматрана на одвојеним сједницама.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Разбијена нарко-банда чији је главни човјек ухапшен у БиХ

Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза упућен је Представничком дому на разматарње по хитној процедури.

Подијели:

Таг:

PD PS BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спава ли поларни медвјед зимски сан?

Занимљивости

Спава ли поларни медвјед зимски сан?

13 ч

0
Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

Занимљивости

Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

13 ч

0
Србија славила против Андоре

Фудбал

Србија славила против Андоре

13 ч

0
Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

Свијет

Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

13 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник

БиХ

Додик: БиХ је убијана сваким чином разградње Дејтонског споразума

13 ч

0
"Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака"

БиХ

"Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака"

17 ч

0
"Усвајање Реформске агенде значајан искорак на европском путу"

БиХ

"Усвајање Реформске агенде значајан искорак на европском путу"

18 ч

1
"Измјене Изборног закона су европска обавеза"

БиХ

"Измјене Изборног закона су европска обавеза"

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner