"Усвајање Реформске агенде значајан искорак на европском путу"

Чланови Предсједништва БиХ и предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен истакли су на састанку у Сарајеву да усвајање Реформске агенде представља значајан искорак у процесу европских интеграција и даљој економској консолидацији БиХ.
Чланови Предсједништва БиХ су потврдили опредијељеност за јачање партнерства БиХ с ЕУ и посвећеност испуњењу наредних корака с циљем повлачења средстава и имплементације Плана раста, саопштено је из Предсједништва БиХ.
Лајенова је поздравила напоре и напредак БиХ у провођењу реформи.
Она је истакла да ЕУ остаје снажан и поуздан партнер европског пута БиХ и њеног постепеног приступања јединственом европском тржишту, који ће утицати на директни економски развој и напредак земље.
