"Усвајање Реформске агенде значајан искорак на европском путу"

Извор:

Агенције

14.10.2025

18:14

Коментари:

1
"Усвајање Реформске агенде значајан искорак на европском путу"
Фото: Anadolija

Чланови Предсједништва БиХ и предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен истакли су на састанку у Сарајеву да усвајање Реформске агенде представља значајан искорак у процесу европских интеграција и даљој економској консолидацији БиХ.

Чланови Предсједништва БиХ су потврдили опредијељеност за јачање партнерства БиХ с ЕУ и посвећеност испуњењу наредних корака с циљем повлачења средстава и имплементације Плана раста, саопштено је из Предсједништва БиХ.

урсула-предсједништво

БиХ

Фон дер Лајен стигла у Сарајево: Састанак с члановима Предсједништва БиХ

Лајенова је поздравила напоре и напредак БиХ у провођењу реформи.

Она је истакла да ЕУ остаје снажан и поуздан партнер европског пута БиХ и њеног постепеног приступања јединственом европском тржишту, који ће утицати на директни економски развој и напредак земље.

Тагови:

Предсједништво БиХ

Урсула фон дер Лајен

Коментари (1)
