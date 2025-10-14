Logo

Цвијановић: Поносна сам што сам иницирала номинацију предсједника Трампа

14.10.2025

Фото: СРНА

Поносна сам што сам иницирала номинацију предсједника САД Доналда Трампа за Нобелову награду за мир коју смо данас усвојили у Предсједништву БиХ, истакла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

- Својим најновијим успјехом, рјешавањем сукоба у Гази, предсједник Трамп је још једном показао да заслужује ову награду - написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, данас је на приједлог српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, Предсједништво је на сједници у Сарајеву једногласно усвојило номинацију предсједника САД Доналда Трампа за Нобелову награду за мир.

Жељка и Трамп

БиХ

На приједлог Цвијановићеве, Предсједништво једногласно усвојило номинацију Трампа за Нобелову награду за мир

Жељка Цвијановић

Доналд Трамп

