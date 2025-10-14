"Измјене Изборног закона су европска обавеза"

Извор:
Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто рекла је данас у Сарајеву да су измјене Изборног закона један од 14 кључних приоритета из мишљења Европске комисије и да се до краја године очекује реализација прве транше из Реформске агенде.
Криштова је истакла да је БиХ мјесто на европском путу.
"Надам се да неће бити пуно изазова са Европском комисијом у погледу неких коментара, јер смо то све усаглашавали кроз овај период", рекла је Криштова на конференцији за новинаре у Сарајеву након састанка са предсједником Европске комисије Урсулом фон дер Лајен.
Криштова је навела да је упознала Лајенову о активностима Савјета министара у вези са европским путом БиХ, те указала да су у парламентарну процедуру упућена 24 закона, од којих је 17 европских.
"У посљедње вријеме то је био сет закона из интелектуалног власништава", рекла је Криштова.
Она је посебно истакла усвајање Реформске агенде са листом мјера.
"Упутили смо је Европској комисији и сада од њих очекујемо одговор", рекла је Криштова.
Она је навела да је на састанку разговарано и обавезама које је БиХ добила у марту прошле године када је добила зелено свјетло за отварање преговара са ЕУ.
"То су закони о Високом судском и тужилачком савјету и о Суду БиХ. Желим изразити жаљење што нису добили потребну већину и нису усвојени. Наставићемо да радимо на усаглашавању текстова", рекла је Криштова.
Она је додала да је разговарано и о главном преговарачу БиХ, те да је истакнуто да је то једна од обавеза на европском путу и да ће одлука о томе бити упућена у процедуру.
"Када је у питању европски пут, ту не постоји власт и опозиција. Ту постоји наш заједнички интерес и опредјељење. Наше мјесто је у ЕУ", рекла је Криштова.
Предсједником Европске комисије Урсулом фон дер Лајен рекла је да је БиХ прошла тежак пут и да данас стоји на прагу ЕУ.
"Европски савјет је донио историјску одлуку прошле године, то је прекретница на коју можете бити поносни и то треба бити дух који ће вас водити даље у оквиру Плана раста", рекла је Фон дер Лајенова.
Она је истакла да ће, након усаглашавања Реформске агенде, БиХ морати да ради на верификацији споразума када је ријеч о добијању средстава.
Лајенова је напоменула да БиХ мора усвојити европске законе и именовати главног преговарача, који, како је навела, мора бити особа од повјерења.
Она је рекла да је питање проширења ЕУ питање политике, али и гласа народа.
