Фон дер Лајен стигла у Сарајево: Састанак с члановима Предсједништва БиХ

14.10.2025
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен стигла је у Сарајево, гдје ће одржати састанак с члановима Предсједништва БиХ.
До посјете долази након што је у Брисел стигла Реформска агенда, а у тренутку док се чека повратна информација из Европске уније.
