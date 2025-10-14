Logo

Фон дер Лајен стигла у Сарајево: Састанак с члановима Предсједништва БиХ

Извор:

АТВ

14.10.2025

15:45

Коментари:

0
Фон дер Лајен стигла у Сарајево: Састанак с члановима Предсједништва БиХ
Фото: АТВ

Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен стигла је у Сарајево, гдје ће одржати састанак с члановима Предсједништва БиХ.

До посјете долази након што је у Брисел стигла Реформска агенда, а у тренутку док се чека повратна информација из Европске уније.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Поносна сам што сам иницирала номинацију предсједника Трампа

Планирано је да се састане и с предсједавајућом Савјета министара БиХ Борјаном Кришто, а након тог састанка ће дати изјаве за медије.

Подијели:

Тагови:

Урсула фон дер Лајен

Предсједништво БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Поносна сам што сам иницирала номинацију предсједника Трампа

БиХ

Цвијановић: Поносна сам што сам иницирала номинацију предсједника Трампа

2 ч

1
Кошарац: Захвалност Кини на поштовању Дејтонског споразума и међународног права

БиХ

Кошарац: Захвалност Кини на поштовању Дејтонског споразума и међународног права

4 ч

0
На приједлог Цвијановићеве, Предсједништво једногласно усвојило номинацију Трампа за Нобелову награду за мир

БиХ

На приједлог Цвијановићеве, Предсједништво једногласно усвојило номинацију Трампа за Нобелову награду за мир

5 ч

0
Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

БиХ

Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

43

Велики ударац за Барселону пред дерби са Реалом

17

35

Оборен рекорд у броју асова – један ишао 244 km/h

17

30

"WhatsApp" припрема велику промјену

17

23

Војска преузела власт на Мадагаскару и распустила институције

17

19

Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner