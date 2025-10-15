Logo

Разбијена нарко-банда чији је главни човјек ухапшен у БиХ

15.10.2025

07:00

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Полиција аустријског округа Браунау разбила је нарко-банду која је, према полицијским наводима, од јесени 2024. године прокријумчарила најмање 12 килограма наркотика у регион Иннвиертел.

За транспорт су, према полицијским информацијама, користили луксузне аутомобиле са украденим регистарским таблицама. Велике количине дроге, међу којима је било и више килограма кокаина, осумњичени су допремали из Њемачке у Иннвиертел. Тамо је дрога углавном продавана у хотелским собама.

Зарађени новац је, између осталог, „опран“ кроз куповину возила, саопштила је данас полиција Горње Аустрије. Ухапшено је девет осумњичених, мушкарци старости између 18 и 47 година. Ријеч је о осам аустријских држављана и једном српском, и сви су били настањени у округу Браунау. Они су новцем од трговине дрогом финансирали скупа путовања као и посјете коцкарницама.

Истовремено, главноосумњичени из округа Браунау лоциран је циљаном истрагом у малом граду у Босни и Херцеговини и, у тијесној сарадњи Савезне канцеларије криминалистичке полиције и бх. власти, он је ухапшен на основу међународне потјернице. Након његовог хапшења у Аустрији су извршена даља хапшења саучесника. Главноосумњичени је изручен од стране бх. власти аустријском правосуђу још у септембру.

Наводно, сви ухапшени су признали кривицу. Некима од њих сна терете стављају и тешке тјелесне повреде, изнуде, провале, као и поседовање илегалног оружја и пиротехнике. Са пиротехничким средствима, према оптужбама, разнијели су једно такси возило и излоге продавница, преносе Независне.

Подијели:

Тагови:

Аустрија

хапшење

Дрога

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спава ли поларни медвјед зимски сан?

Занимљивости

Спава ли поларни медвјед зимски сан?

13 ч

0
Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

Занимљивости

Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

13 ч

0
Србија славила против Андоре

Фудбал

Србија славила против Андоре

13 ч

0
Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

Свијет

Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

13 ч

0

Више из рубрике

Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

Свијет

Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

13 ч

0
Највеће руско нафтно складиште гори други дан заредом: Пакао на Криму

Свијет

Највеће руско нафтно складиште гори други дан заредом: Пакао на Криму

13 ч

0
Свирепи убица Данило нападнут у затвору: Над жртвама изводио језиве ритуале

Свијет

Свирепи убица Данило нападнут у затвору: Над жртвама изводио језиве ритуале

14 ч

0
"Непоштовање": Трамп запријетио Шпанији

Свијет

"Непоштовање": Трамп запријетио Шпанији

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner