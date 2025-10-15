Разбијена нарко-банда чији је главни човјек ухапшен у БиХ

15.10.2025
Полиција аустријског округа Браунау разбила је нарко-банду која је, према полицијским наводима, од јесени 2024. године прокријумчарила најмање 12 килограма наркотика у регион Иннвиертел.
За транспорт су, према полицијским информацијама, користили луксузне аутомобиле са украденим регистарским таблицама. Велике количине дроге, међу којима је било и више килограма кокаина, осумњичени су допремали из Њемачке у Иннвиертел. Тамо је дрога углавном продавана у хотелским собама.
Зарађени новац је, између осталог, „опран“ кроз куповину возила, саопштила је данас полиција Горње Аустрије. Ухапшено је девет осумњичених, мушкарци старости између 18 и 47 година. Ријеч је о осам аустријских држављана и једном српском, и сви су били настањени у округу Браунау. Они су новцем од трговине дрогом финансирали скупа путовања као и посјете коцкарницама.
Истовремено, главноосумњичени из округа Браунау лоциран је циљаном истрагом у малом граду у Босни и Херцеговини и, у тијесној сарадњи Савезне канцеларије криминалистичке полиције и бх. власти, он је ухапшен на основу међународне потјернице. Након његовог хапшења у Аустрији су извршена даља хапшења саучесника. Главноосумњичени је изручен од стране бх. власти аустријском правосуђу још у септембру.
Наводно, сви ухапшени су признали кривицу. Некима од њих сна терете стављају и тешке тјелесне повреде, изнуде, провале, као и поседовање илегалног оружја и пиротехнике. Са пиротехничким средствима, према оптужбама, разнијели су једно такси возило и излоге продавница, преносе Независне.
