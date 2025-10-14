Свирепи убица Данило нападнут у затвору: Над жртвама изводио језиве ритуале

Извор:
Данило Рестиво (53), убица познат по надимку "Фризер из Потензе" пошто су праменови његове косе стављани у руке његових жртава, брутално је нападнут у затвору, открива Метро.
Рестиво издржава минималну казну од 40 година у затвору ХМП Фул Сатон због убиства и мучења своје комшинице Хедер Барнет у Борнмуту, у новембру 2002. године.
Сумња се да је починио још до седам убистава широм Европе, укључујући убиство Елизе Клапс у Потензи 1993. године, чије је тијело откривено тек 2010. године.
Рестиво је пронађен повријеђен у затвору 17. августа. Други затвореник, Дејвид Харпер (42), оптужен је за наношење тјелесне повреде.
Он ће се данас појавити пред Крунским судом у Кингстон-апон-Халу.
Злочини Рестива повезани су језивим ритуалом - праменови косе налазили су се у рукама његових жртава. Он је такође одсијецао груди својим жртвама.
У септембру 1993. године, 16-годишња Елиза Клапс нестала је након што је срела Рестива током мисе у цркви Сантисима Тринита у Потензи.
