Трамп: Фаза два почиње управо сада

Извор:

Б92

14.10.2025

21:10

Доналд Трамп у Египту
Фото: Tanjug/AP/Suzanne Plunkett

Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да је "велик терет скинут с Блиског истока", али да "посао још није завршен".

На друштвеној мрежи Truth Social објавио је: "Тијела мртвих још нису враћена, како је обећано. Фаза два почиње управо сада!"

Трамп је ову изјаву објавио мање од 24 сата након повратка с Блиског истока, гд‌је је најприје говорио у израелском Кнесету, а потом присуствовао мировном самиту о Гази у Египту, на којем се окупило око 20 свјетских лидера.

Прва фаза његовог мировног плана односила се на кључне захтјеве обију страна – прекид ватре у Гази и повратак талаца у Израел. Друга фаза, како је најавио, предвиђа обнову појаса Газе на начин који би осигурао трајан мир и сигурност.

Трамп је додао да су "фазе плана помало испреплетене", али да се "поједини елементи могу проводити изван редослиједа, ако то доноси позитиван учинак".

