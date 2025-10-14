Трамп: Фаза два почиње управо сада

Извор:
Б92
14.10.2025
21:10
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да је "велик терет скинут с Блиског истока", али да "посао још није завршен".
На друштвеној мрежи Truth Social објавио је: "Тијела мртвих још нису враћена, како је обећано. Фаза два почиње управо сада!"
Трамп је ову изјаву објавио мање од 24 сата након повратка с Блиског истока, гдје је најприје говорио у израелском Кнесету, а потом присуствовао мировном самиту о Гази у Египту, на којем се окупило око 20 свјетских лидера.
Прва фаза његовог мировног плана односила се на кључне захтјеве обију страна – прекид ватре у Гази и повратак талаца у Израел. Друга фаза, како је најавио, предвиђа обнову појаса Газе на начин који би осигурао трајан мир и сигурност.
Трамп је додао да су "фазе плана помало испреплетене", али да се "поједини елементи могу проводити изван редослиједа, ако то доноси позитиван учинак".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму