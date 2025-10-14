Logo

Предсједник Сирије у Москви: Долази са специјалним захтјевом

Фото: Tanjug/AP/Andres Kudacki

Сиријски предсједник Ахмед ал Шара посјетиће сутра Москву, упркос одлагању арапског самита у Москви на коме је било планирано да присуствује, јавила је данас сиријска провладина телевизија.

Како је најављено, Шара ће у Москви разговарати о даљем руском присуству у поморској бази у Тартусу и ваздухопловној бази у Хмејмиму, потврдио је званични сиријски извор за Ројтерс. Он ће такође формално затражити од Москве изручење свргнутог сиријског предсједника Башара ел Асада, руског савезника, ради суђења због наводних злочина против Сиријаца, додао је извор.

Срђа Трифковић

Република Српска

Трифковић: Пораз Украјине би могао направити проблеме Републици Српској

Ал Шара, који је некада био на челу сиријског огранка Ал Каиде, предводио је напад побуњеничке групе Хајат тахрир ал шам на Дамаск у децембру прошле године, када је свргнут Асад, након чега је успостављена нова влада.

Асад је уочи освајања Дамаска побјегао из Сирије и добио је азил у Русији, гдје се и сада налази.

