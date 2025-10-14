Logo

Снажан земљотрес у Турској

14.10.2025

20:01

Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 4,1 степен по Рихтеровој скали забиљежен је у уторак, 14. октобра 2025. године у 19,33 часова, на подручју западне Турске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.2135 и дужине 28.0528, сјеверно од Измира.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 11 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф)

