Филипини настављају да се тресу! Стигао још јачи удар!

Извор:
Курир
10.10.2025
14:36
Коментари:0
Земљотреси на Филипинима, након првог од 7,4 степена Рихтерове скале уследио накнадни потрес од 6,9 Рихтера.
Земљотрес јачине 7,6 степени по Рихтеровој скали погодио је данас Филипине, саопштио је Филипински институт за вулканологију и сеизмологију.
Филипини и Индонезија су издали упозорења на цунами, преноси Би-би-си.
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара, удаљен око 62 километра од обале. Пацифички центар за упозорења од цунамија саопштио је да су могући опасни таласи у радијусу од 300 километара од епицентра.
🇵🇭 Powerful 7.4 earthquake INTERRUPTS wedding in the Philippines — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 10, 2025
The couple eventually said ‘I do’ outside the church pic.twitter.com/baeEpZM2My
У приобалној области већ је започела евакуација становништва, нарочито дјеце из школа. Локални званичници упозорили су људе да буду у стању приправности и склоне се у више предјеле.
Предсједник Филипина Фердинанд Маркос позвао је на евакуацију у више приобалних провинција, док су индонежански званичници саопштили да до сада нису добили извјештаје о штети.
Филипинска сеизмолошка агенција је упозорила да очекује "таласе опасне по живот". Таласи цунамија могу да достигну три метра изнад уобичајених нивоа у деловима Филипина и висину од једног метра у Индонезији.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
11
18
05
17
59
17
56
17
44
Тренутно на програму