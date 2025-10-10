Орбан: Мађарска има своје мјесто у свијету захваљујући својим достигнућима и заслугама

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас, поводом додјеле Нобелове награде за књижевност мађарском писцу Ласлу Краснахоркаију, да Мађари имају своје мјесто у свијету захваљујући "својим достигнућима и заслугама".
- Нобелова награда даје Мађарима право на постојање - рекао је Орбан на прослави 35. годишњице конгреса Демократског савеза Мађара у Румунији, преноси МТИ.
Он је напоменуо да је ово трећа "мађарска Нобелова награда за три године, након награда из физике и медицине, а сада и из књижевности".
Обраћајући се својим румунским домаћинима, објаснио је и зашто је јединство мађарске нације "толико дубоко, без обзира на то да ли њени припадници живе у Мађарској, Румунији, Словачкој или Србији".
- Мађарска нација је повезана не првенствено географијом, границама или крвљу, већ језиком, културом, историјом и заједничким духом. Без књижевности нема мађарске нације. Мађари имају ноћну мору: ако не можемо да објаснимо зашто заслужујемо да постојимо, Бог ће нас избрисати из књиге народа - истакао је мађарски премијер.
Према његовим ријечима, Мађари се налазе "у тешкој ситуацији" јер не могу да се бране величином, бројем, војском или богатством.
- Наш одговор, мађарски одговор, може бити само у нашим достигнућима и заслугама - закључио је Орбан.
Мађарски аутор Ласло Краснахоркаи освојио је овогодишњу Нобелову награду за књижевност, саопштила је у четвртак Шведска академија.
Њему је припала и новчана награда од 11 милиона шведских круна (милион евра).
Краснахоркаи (71), аутор дистопијских и филозофских романа попут "Сатантанго" и "Меланхолија отпора", добитник је Међународне Букерове награде (2015) и Националне награде за преведену књижевност (2019).
