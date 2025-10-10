Послије 20 година ријешена мистерија ”Жене с њемачким кључевима”

То је четврта особа идентификована захваљујући међународној полицијској кампањи ”Идентификуј ме” (Identify me), пише BBC.

Полиција је објавила да се ради о 35-годишњој њемачкој држављанки Еви Марији Помер (Eva Maria Pommer), а до открића се дошло након кључне дојаве.

Иако је идентитет сада познат, узрок њене смрти и даље остаје неразјашњен те се истрага наставља.

Случај Еве Марије Помер један је од десетина случајева обухваћених кампањом ”Идентификуј ме”, коју је Интерпол покренуо 2023. године. Циљ кампање је открити идентитете жена убијених или преминулих под сумњивим околностима у шест европских земаља.

Тијело Еве Марије Помер пронађено је у јулу 2004. у пјешчаним динама на забаченој плажи у граду Wassenaar. На тијелу није било видљивих знакова повреда или насиља.

Холандска форензичарка Sandra Baasbank изјавила је прошле године за BBC како је жена на себи имала смеђе кариране тајице и црвене лакиране ципеле, што је описала као "необично ако идете у шетњу плажом".

Уз њу је пронађен и кључ који је водио до њемачког града Bottropa, недалеко од холандске границе, због чега је добила надимак "жена с њемачким кључевима".

Међутим, полиција никада није успјела повезати кључ с конкретном адресом, па је њен идентитет остао непознат више од двије деценије.

Преокрет након телевизијског апела

Случај је прошле године уврштен у Операцију Идентификуј ме, унутар које су Интерполове "црне потјрнице" - којима се траже информације о неидентификованим тијелима - по први пут постале јавно доступне.

Подаци попут отисака прстију подијељени су с полицијама широм свијета, а неријешени случајеви поновно су доспјели у медије, преноси Индекс.

Прекретница се догодила након што је апел у склопу кампање емитован на њемачкој телевизији.

Холандска полиција примила је кључну дојаву о Њемици која је нестала прије отприлике 20 година. То је убрзало истрагу у Bottropu, а ДНК анализа је потврдила идентитет Еве Марије Помер, саопштио је Интерпол.

Из Интерпола напомињу како су пораст глобалних миграција и трговина људима довели до већег броја несталих особа изван матичних земаља, што отежава идентификацију тијела.

"Ова најновија идентификација више је од прекретнице у нашој текућој кампањи - то је доказ онога што можемо постићи када нације стоје заједно", изјавио је главни секретар Интерпола Valdecy Urquiza.

Janny Knol, повјереница холандске националне полиције, додала је: "У комбинацији с упорношћу холандских и њемачких детектива још је једна жена добила име. Наше су мисли са свим породицама које су напокон добиле одговоре о својим вољенима и с породицама које још увијек чекају те одговоре."

Још 43 неријешена случаја

Ово је четврти успјех кампање. Прва идентификована жена била је 31-годишња Британка Rita Roberts, убијена у Белгији 1992. године. Њена породица препознала ју је након што је BBC објавио фотографију њене тетоваже. Идентификоване су и 33-годишња Парагвајка Ainoha Izaga Ibieta Lima, пронађена у Шпанији 2018, те 31-годишња Рускиња Liudmila Zavada, чије је тијело откривено у Шпанији 2005.

Полиција и даље трага за идентитетом још 43 жене пронађене мртве у Холандији, Њемачкој, Белгији, Француској, Италији и Шпанији. Вјерује се да је већина њих била жртва убиства, у доби између 15 и 30 година, а умрле су у посљедњих 10 до 40 година. Све случајеве можете погледати ОВДЈЕ.