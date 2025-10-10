Ево када ће званично бити потписан споразум између Израела и Хамаса

Извор:
Агенције
10.10.2025
12:47

Званична церемонија потписивања споразума Израела и радикалног палестинског покрета Хамаса у вези са Појасом Газе планирана је за понедјељак, 13. октобар, а очекује се да ће потписивању присуствовати премијер Италије Ђорђа Мелони, изјавио је италијански министар спољних послова Антонио Тајани за медијски сервис "Раи три".
Он је рекао да га је египатски министар спољних послова Бадр Абделати позвао Мелонијеву да присуствује потписивању споразума, пренио је ТАСС.
Предсједник Египта Абдел Фатах ел Сиси изјавио је раније ове седмице да ће церемонији присуствовати предсједник САД Доналд Трамп уколико се постигне договор о примирју током разговора у граду Шарм ел Шеику, гдје су стране наставиле преговоре у понедјељак, 6. октобра.
Израел је раније саопштио да се војска повлачи на положаје који су раније усаглашени са Хамасом и да су отворена два коридора за повратак Палестинаца расељених унутар Појаса Газе.
Палестински покрет објавио је јуче крај рата са Израелом.
