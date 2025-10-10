Logo

Примирје у Гази ступило на снагу

10.10.2025

11:32

Примирје у Гази ступило на снагу
Фото: Tanjug / AP

Израелска војска је објавила да је примирје у Гази ступило на снагу у 12 часова по локалном времену.

Да подсјетимо, током ноћи и јутрос, израелска војска (ИДФ) је почела да повлачи своје трупе из Појаса Газе на договорене линије распоређивања, као дио споразума са Хамасом.

Неке снаге су потпуно повучене из Газе, док ће друге остати на позицијама дуж линија распоређивања, преноси Тајмс оф Израел.

Gaza-Izrael

Свијет

Израел прекинуо нападе на Појас Газе

Повлачење се одвија под заштитом артиљеријског гранатирања и ваздушних напада у неким подручјима, наводи израелски портал. Очекује се да ће израелска војска завршити повлачење до вечерас, у року од 24 сата након што је израелска влада званично ратификовала споразум са Хамасом.

Када се повлачење заврши, ИДФ ће задржати контролу над нешто више од половине територије Појаса Газе, односно 53 процента - од чега је већина ван урбаних подручја. То укључује тампон зону дуж цијеле границе Газе, укључујући Филаделфијски коридор - гранично подручје између Египта и Газе - заједно са Беит Хануном и Беит Лахијом на крајњем сјеверу Појаса, гребеном на источној периферији града Газе и великим деловима Рафе и Кан Јуниса на југу Газе, наводи Тајмс оф Израел.

(Телеграф.рс)

