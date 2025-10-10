Logo

Ухапшен због силовања и држања жене у заточеништву

Извор:

СРНА

10.10.2025

11:24

Коментари:

0
Ухапшен због силовања и држања жене у заточеништву

Полиција је ухапсила тридесетчетворогодишњег Погоричанина осумњиченог за силовање, насиље у породици и противправно лишавање слободе, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Полицији је прије два дана пријављено да је женску особу у једној просторији закључао бивши емотивни партнер чији су иницијали Д.Р, који ју је претходно силовао на другој локацији.

Hitna pomoć

Регион

Преврнуо се комби са радницима: Једна особа погинула, више повријеђених

Ово лице је ухапшено, а полиција је изузела потребне предмете и трагове, као и возило "фијат" које користи осумњичени.

Он ће уз кривичну пријаву бити приведен тужиоцу у Вишем државном тужилаштву на даље поступање.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

Podgorica

Силовање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Слушалице телефон

Наука и технологија

Нова интернет превара! Инсталирао апликацију и изгубио 15.000 евра

3 ч

0
Велика операција "чишћења": Војска убила 30 милитаната

Свијет

Велика операција "чишћења": Војска убила 30 милитаната

3 ч

0
Јавор: Повећање плата у идућој години најмање за 10 одсто

Градови и општине

Јавор: Повећање плата у идућој години најмање за 10 одсто

3 ч

0
Ево када Новак Ђоковић игра за финале Шангаја, ово нисмо очекивали

Тенис

Ево када Новак Ђоковић игра за финале Шангаја, ово нисмо очекивали

3 ч

0

Више из рубрике

Младом ратару лопови током ноћи украли пет тона паприка

Регион

Младом ратару лопови током ноћи украли пет тона паприка

3 ч

0
У храни за бебе откривена пластика!

Регион

У храни за бебе откривена пластика!

4 ч

0
Хрват провалио дјевојци у стан и силовао је, пријети му дуга робија

Регион

Хрват провалио дјевојци у стан и силовао је, пријети му дуга робија

21 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Регион

Јанаф престао слати нафту Србији

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

14

11

Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner