Ухапшен због силовања и држања жене у заточеништву

Извор:
СРНА
10.10.2025
11:24
Коментари:0
Полиција је ухапсила тридесетчетворогодишњег Погоричанина осумњиченог за силовање, насиље у породици и противправно лишавање слободе, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Полицији је прије два дана пријављено да је женску особу у једној просторији закључао бивши емотивни партнер чији су иницијали Д.Р, који ју је претходно силовао на другој локацији.
Преврнуо се комби са радницима: Једна особа погинула, више повријеђених
Ово лице је ухапшено, а полиција је изузела потребне предмете и трагове, као и возило "фијат" које користи осумњичени.
Он ће уз кривичну пријаву бити приведен тужиоцу у Вишем државном тужилаштву на даље поступање.
3 ч0
3 ч0
3 ч0
3 ч0
