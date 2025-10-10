Logo

Нова интернет превара! Инсталирао апликацију и изгубио 15.000 евра

10.10.2025

11:19

Слушалице телефон
Фото: Pexels/JÉSHOOTS

Полицијска станица у Трогиру истражује случај компјутерске преваре у којој је жртва изгубила 15.000 евра.

Према извјештају, непознати починилац је неовлашћено приступио банковном рачуну жртве и извршио низ трансакција током периода од три године, од јуна 2022. до октобра ове године, саопштила је полиција.

666cae739c75d Телефон

Регион

Жена изгубила 15.000 евра мислећи да улаже у акције и криптовалуте

Превара је извршена коришћењем апликације за даљински приступ ''AnyDesk“. Жртва је, на наговор преваранта, инсталирала поменуту апликацију на свој рачунар, што је починиоцу дало потпуну контролу и приступ личним подацима, укључујући и њен банковни рачун.

Полиција је покренула кривичну истрагу и спроводи даљу истрагу како би идентификовала починиоца и прикупила све релевантне чињенице у овом случају, преноси Индекс.хр.

