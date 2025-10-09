Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

Тиме ће профитирати и сами корисници, али и Мета, односно Фејсбук.

Наиме, ако се корисницима приказује садржај који их занима, већа је вјероватноћа да ће провести више времена на Фејсбуку што је, наравно, и циљ свих друштвених мрежа.

Што више времена корисници проводе уз садржај који се објављује на њима, то ће им се приказивати више реклама.

С новим промјенама алгоритма, Фејсбука ће приоритет ставити на новији садржај на Рилсима тако да ће корисницима приказивати 50 одсто више Рилса објављених тог дана када корисници прегледају објаве.

Такође, из ове мреже кажу како се желе "вратити коријенима" и кориснике повезати с пријатељима и породицом. Сличну су најаву о повратку коријенима имали и прије неколико година, али с временом су поново промијенили алгоритам и већи фокус ставили на вирални садржај.

Тестирање

Нове промјене најављене су након што је Фејсбук провео интерно тестирање које је показало како корисници желе видјети што више новијих видеозаписа те, ако се такав садржај буде показивао, они ће више користити ту друштвену мрежу, тј. чешће ће отварати Фејсбук.

Међутим, из ове компаније кажу како је управо видео један од најчешћих начина на који људи користе Фејсбук те сваке године вријеме гледања видеа на Фејсу расте двадесетак посто.

Оно што је занимљиво јесте да приликом приказивања Рилса корисницима, Фејсбук неће правити разлику између вјештачки креираног садржаја путем нпр. Соре или Мидџурнија и стварног садржаја који су људи снимили.

Приказ садржаја зависиће о корисничким навикама па ако алгоритам препозна да проводите пуно времена прегледајући АИ видеа, онда ће вам се приказивати више таквог садржаја - и обрнуто. Ако волите видео снимке које објављују ваши пријатељи, приказиваће вам се такви видеозаписи.

Важни су сигнали који се шаљу алгоритму

Како је за "Цнет", пише "Зимо", објаснио Јагџит Чавла из Фејсбука, за приказ садржаја, важно је какве сигнале корисници шаљу алгоритму - ако лајкујете, коментаришете и дијелите одређени садржај, онда ће вам се приказивати више таквих видеа, но ако објаву означите с "не занима ме", приказиваће се мање таквог садржаја.

Још један новитет који стиже на мрежу Марка Закерберга су и препоруке приликом претраживања које су базиране на вјештачкој интелигенцији - АИ ће препоручивати упите за претраживање на темељу интереса који су корисници показали за одређене теме и садржај.