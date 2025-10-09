Logo

Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

Извор:

АТВ

09.10.2025

22:44

Коментари:

0
Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

Из Facebooka (Фејсбук) су најавили нове промјене алгоритма захваљујући којима би се корисницима требало приказивати више Рилса који ће им бити занимљиви и за које ће бити заиста заинтересовани

Тиме ће профитирати и сами корисници, али и Мета, односно Фејсбук.

Медвјед у Кисељаку

Градови и општине

Аутом тјерали медвједа кроз улице бх. града и снимали

Наиме, ако се корисницима приказује садржај који их занима, већа је вјероватноћа да ће провести више времена на Фејсбуку што је, наравно, и циљ свих друштвених мрежа.

Што више времена корисници проводе уз садржај који се објављује на њима, то ће им се приказивати више реклама.

С новим промјенама алгоритма, Фејсбука ће приоритет ставити на новији садржај на Рилсима тако да ће корисницима приказивати 50 одсто више Рилса објављених тог дана када корисници прегледају објаве.

Такође, из ове мреже кажу како се желе "вратити коријенима" и кориснике повезати с пријатељима и породицом. Сличну су најаву о повратку коријенима имали и прије неколико година, али с временом су поново промијенили алгоритам и већи фокус ставили на вирални садржај.

Тестирање

Нове промјене најављене су након што је Фејсбук провео интерно тестирање које је показало како корисници желе видјети што више новијих видеозаписа те, ако се такав садржај буде показивао, они ће више користити ту друштвену мрежу, тј. чешће ће отварати Фејсбук.

marke novac KM

Занимљивости

Смијеши им се озбиљан кеш: Сјајан период је пред три знака

Међутим, из ове компаније кажу како је управо видео један од најчешћих начина на који људи користе Фејсбук те сваке године вријеме гледања видеа на Фејсу расте двадесетак посто.

Оно што је занимљиво јесте да приликом приказивања Рилса корисницима, Фејсбук неће правити разлику између вјештачки креираног садржаја путем нпр. Соре или Мидџурнија и стварног садржаја који су људи снимили.

Приказ садржаја зависиће о корисничким навикама па ако алгоритам препозна да проводите пуно времена прегледајући АИ видеа, онда ће вам се приказивати више таквог садржаја - и обрнуто. Ако волите видео снимке које објављују ваши пријатељи, приказиваће вам се такви видеозаписи.

Важни су сигнали који се шаљу алгоритму

Како је за "Цнет", пише "Зимо", објаснио Јагџит Чавла из Фејсбука, за приказ садржаја, важно је какве сигнале корисници шаљу алгоритму - ако лајкујете, коментаришете и дијелите одређени садржај, онда ће вам се приказивати више таквих видеа, но ако објаву означите с "не занима ме", приказиваће се мање таквог садржаја.

Откриће у Пољској

Наука и технологија

Сензационално откриће испод цркве Светог Јована Крститеља

Још један новитет који стиже на мрежу Марка Закерберга су и препоруке приликом претраживања које су базиране на вјештачкој интелигенцији - АИ ће препоручивати упите за претраживање на темељу интереса који су корисници показали за одређене теме и садржај.

Подијели:

Тагови:

Facebook

fejsbuk

Meta

рекламе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хоће ли поскупјети гориво након санкција НИС-у?

Економија

Хоће ли поскупјети гориво након санкција НИС-у?

1 ч

0
Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

Наука и технологија

Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

1 ч

0
Планета тугује: Славном спортисти стало срце

Остали спортови

Планета тугује: Славном спортисти стало срце

1 ч

0
Полумистериозна порука руског амбасадора о НИС-у

Србија

Полумистериозна порука руског амбасадора о НИС-у

1 ч

0

Више из рубрике

Откриће у Пољској

Наука и технологија

Сензационално откриће испод цркве Светог Јована Крститеља

1 ч

0
Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

Наука и технологија

Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

1 ч

0
Пробој у лијечењу Алцхајмерове болести: Научници развили нанолек који обнавља мождане ћелије

Наука и технологија

Пробој у лијечењу Алцхајмерове болести: Научници развили нанолек који обнавља мождане ћелије

9 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

И вјештачка интелигенција ће ускоро моћи конкурисати за Нобелову награду

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

БиХ у надокнади испустила побједу против Кипра

23

00

Невиђена брука Црне Горе против Фарских Острва

22

54

Електропривреда упозорила потрошаче: Један детаљ је битан

22

47

Балканци побјегли из строго чуваног затвора у Аустрији

22

44

Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner