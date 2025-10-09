Сензационално откриће испод цркве Светог Јована Крститеља

Извор:
Археолози у западној Пољској открили су гробницу испод цркве из 16. вијека, а затим и необичну погребну праксу каква до сада није забиљежена у тој земљи.
Они су користили провјерене рударске технике да би ископали седам метара дуг тунел и стигли до простора испод храма Светог Јована Крститеља и Петорице мученика, удаљеног 85 километара од града Познањ.
Оно што су тамо пронашли, изненадило је чак и искусне стручњаке, преноси "ТПВ Ворлд".
У подземној гробници су пронађена три реда ковчега, постављена један изнад другог, а у њима су се налазили остаци најмање шест особа. Горњи ред ковчега је стајао на металним стубовима, а неки су били прекривени катраном.
Према ријечима стручњака, распоред ковчега указује на посебан однос према особама, које су прве сахрањене на овој локацији.
“Мора да је биле значајне личности, јер очигледно нису жељели да остале ковчеге поставе директно изнад њихових. То се понекад дешава, али никада нисмо наишли на овако јасно изражен случај у Пољској“, речено је.
Посебну пажњу су изазвали ковчези премазани катраном, укључујући један који је био заштићен наизмјенично тканином и катраном, што је створило облогу дебљине око једног центиметра.
Ова пракса до сада није документована у археолошким ископавањима у Пољској, док археолози претпостављају да се тако спречавало ширење непријатних мириса - нарочито ако је тијело морало дуго да чека на сахрану или је транспортовано из далека.
Идентитет сахрањених особа за сада остаје непознат, али су планирани ДНК тестови који би могли да открију да ли су биле у сродству.
Црква у којој је пронађена гробница изграђена је између 1513. и 1520. године, док археолошка истраживања на тој локацији трају од 2022.
Током ранијим ископавања, пронађене су десетине ковчега са остацима више од 100 људи, укључујући монаха и локалних угледника.
Посљедње откриће би могло да баци ново свјетло на погребне обичаје у Пољској, током раног новог вијека, али и да отвори питања о друштвеним хијерархијама и ритуалима у тадашњој црквеној заједници, пише "Телеграф".
