Хоће ли поскупјети гориво након санкција НИС-у?

Извор:
Б92
09.10.2025
21:49
Америчке санкције Нафтној индустрији Србије (НИС) онемогућавају доток сирове нафте за прераду што се може одразити на цијену горива.
Привредник и један од већинских власника АД "Нафта" Небојша Атанацковић, изјавио је да америчке санкција Нафтној индустрији Србије (НИС) онемогућавају доток сирове нафте која би се у НИС-у прерађивала, што се може одразити на цијену горива а самим тим и на грађане и буџет Србије.
Одговарајући на питање да ли ће и како грађани осјетити посљедице ових санкција када је у питању гориво и цијене, Атанацковић је оцијенио да ће држава примијенити систем који је примијенила прије неколико година када је била нафтна криза у свијету, који ће омогућити да се смањи акциза, опорезивање како би се регулисале цијене горива на пумпама.
"Штета ће свакако настати јер је једна ствар куповати сирову нафту из нафтовода, а друга је ствар увоз нафте цистернама које су релативно скупи деривати", додао је он.
Некадашња министарка енергетике Зорана Михајловић изјавила је да Србија има довољно резерви нафте и нафтних деривата за наредних неколико мјесеци и поручила да је неопходно да НИС настави преговоре и након што санкције ступе на снагу како би се пронашло рјешење.
Михајловићева је рекла да је у овој ситуацији за Србију најделикатније то што је суочена са битком између САД и Русије у којој ни једна од њих неће да одступи, док Србија трпи највећу штету.
"ЕУ је одавно већ увела санкције за руску нафту и Србија је не користи, Србија користи све друге нафте. САД су наставиле са санкцијама према оним компанијама које имају већински руски капитал. Иако постоји одређена промјена у структури НИС-а, и даље није дошло до разговора и компромиса", истакла је она.
Михајловићева је оцијенила да грађани неће осјетити посљедице ових санкције када је ријеч о гориву и цијенама јер деривата има, а цијене горива ће се утврђивати сваког петка и за сада ће остати такве какве јесу.
"Ако се договори не буду направили у наредних шест мјесеци онда можемо да кажемо да ће доћи до других проблема. Ми смо народ који је преживио санкције, али друго је вријеме, друга је држава, нису ово деведесете. Има свега и биће свега, све ће се дипломатски учинити колико је могуће да се ово питање ријеши јер је овдје Србија ничим изазвано у проблему", изјавила је она.
Економиста Милан Беслаћ изјавио је да вјерује да се држава Србија припремила за увођење санкција НИС-у и да је направила већ одређене моделе како да не буде "кантица са горивом или цистерни приватних и неприватних".
"Нама је битно да нам функционишу привредни субјекти којима је потребно гориво, јер ми без њих немамо државу и немамо пуњење буџета, али ни исплату свих оних давања који иду из буџета", рекао је он за Танјуг и додао да би зато снабдијевање дериватима требало да се обавља приоритетно.
