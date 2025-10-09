"Електропривреда Републике Српске - гигант који је посрнуо"

Извор:
АТВ
09.10.2025
19:35

Гигант који је посрнуо - тако премијер Републике Српске види „Електропривреду“ Српске. Незадовољан је Саво Минић стањем у Том предузећу. Каже, важно је предузети краткорочне мјере када је ријеч о термоелектранама. За хидроелектране - сви гледају у небо и надају се киши.
"Надам се да ће послије ових падавина и свега осталог, барем мало се поправити хидролошка ситуација када су у питању хидроелектране, да тај дио омогућавања и набавке електричне енергије за потребе грађана Републике Српске имамо у једном континуитету. То је озбиљан посао. „Електропривреда“ је велики гигант који је посрнуо“, истакао је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.
Први човјек Електропривреде Републике Српске једва чека да се одржи јавна тематска сједница Владе на тему стање у електро – енергетском систему Српске. Каже Лука Петровић да је добро познато ко је за шта одговоран.
„Тачно се зна у овом систему ко је одговоран за дистрибутивну дјелатност. Тачно се зна ко је одговоран за производну дјелатност. Тачно се зна ко је одговоран за снабдијевање електричне енергије и трговину електричне енергије и тачно се зна ко може да доноси одлуке у овим системима“, казао је директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
То је, добрим дијелом, могло да буде иза њега да је прихватио министарску фотељу коју му је Минић нудио. Ипак, одабрао је остати у добро загријаној Електропривреди Републике Српске.
"Мислим да треба неке ствари довршити, да има један тим који је зрео да предложи рјешења која би требало да усвоји на крају Влада. У том смислу мислим да је паметније сада да позиција директора Електропривреде и Управе буде ова која би довршила послове који су започети", додао је Петровић.
Који ресор му је понуђен, не открива. Не би, каже, да се увриједе министри и помисле да су били друга опција. Енергетика није била у оптицају. То је, без других опција, остало у рукама Петра Ђокића.
