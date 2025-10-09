Зашто су јабуке у Српској скупље од егзотичног воћа?

Аутор:Зорица Петковић
09.10.2025
19:24
Коментари:0
Три и по конвертибилне марке, толико кошта килограм домаћих јабука у маркетима и пиљарницама. На пијацама цијена иста или нижа за пола марке и марку, зависно од квалитета и сорте. На појединим штандовима не пише ништа, остало нам је да нагађамо колико би требало издвојити за килограм јабука.
"Једем јабуке наравно да једем, али не знам што је тако, па све је отишло, све је поскупило , што је - не знам","Цијене су ненормалне слабо их једем, малена пензија иначе киселу јабуку радо поједем, по могућности", казали су Бањалучани.
Домаће јабуке које су се гајиле у скоро сваком дворишту сада су скупље и од килограма банана или мандарина, па се више гледају него што се и пазаре. То је због лоше године али и због тога што је, каже Богдана Зељковић која четврт вијека ради на бањалучкој Тржници.
"Сад иду мандарине, јабука ће ићи она је до маја, иће мало касније. Онда би и цијена могла нити нешто нижа, шта кажете? Да, ако не буд из села, доћи ће количина из Србије ако не буде ове наше ако не буде убијена", истиче продавац на бањалучкој Тржници Богдана Зељковић.
За то вријеме на воћњацима код Градишке, пољопривредник Данијел Босанчић завршава бербу јабука. 20 тона по хектару је много мање него што је очекивао. Мраз и суша су највише обрали. Оно што је убрао, смјешта накратко у сопствену хладњачу и нада се доброј цијени.
"Цијена би могла бити добра. Ко успије да је сачува у хладњачама од пропадања , она иде сада кад је уберем одмах у продају јер ако дуго чекамо имаћемо више пропадања воћа и та разлика у цијени, Можда ћемо зарадити више по нижој цијени а за брже вријеме", објашњава пољопривредни произвођач Данијел Босанчић.
Тренутно, цијене код воћара од 80-90 фенинга по боксу, тако је и у земљама у окружењу. Кад се на то дода цијена у коју се уграђују накупци и док трговац направи своју рачуницу - домаће воће постаје егзотично.
Најновије
Најчитаније
20
59
20
48
20
37
20
37
20
33
Тренутно на програму