Банке увеле нова правила: Припазите, ово више нећете моћи радити

Извор:

Дневник.хр

09.10.2025

17:43

Коментари:

0
Фото: Pexels

Од данас у свим државама чланицама Европске уније, на снагу ступа нова законска процедура о регулацији плаћања, такозвана ВоП.

Циљ овог правила је спрјечавање грешака и могућих превара у уплатама које су постале проблем широм свијета.

Ово ново правило налаже да се у свим банковним трансакцијама име примаоца и уписани ИБАН морају подударати. У супротном, систем ће сигнализовати грешку те упозорити уплатиоца да наведено име приматеља није оно које је заиста и регистровано на наведеном банковном рачуну.

Ово правило односи се на све врсте трансакција, од готовинских до личних примања, уплате пензија или социјалних давања до свих осталих трансакција.

Систем ВоП путем такозваног семафора обавијестиће вас код сваког покушаја уплате поклапа ли се име примаоца које наводите с именом регистрованим на банковном рачуну

gas pixabay

Економија

Влада донијела одлуку - појефтињује гас

Зелени сигнал означава подударање, жути сигнал означава блиско подударање, због могућег типфелера у броју или имену, док црвени сигнал означава да нема подударања, односно да број рачуна недвосмислено не одговара имену власника рачуна. Након тога ви сами можете одлучити желите ли свеједно наставити с уплатом, али одговорност је на вама.

Инстант плаћање

Овај нови систем аутоматски је интегрисан у све облике плаћања, а једна од великих новости је и инстант плаћање, које обавезује банке на реализацију уплате у свега неколико секунди, без обзира на то ради ли се о масовним плаћањима као што су уплате личних примања и других давања послодаваца или о уплатама изван радног времена, током ноћи или викендима.

Брисач

Ауто-мото

Знате ли када метлице брисача стакла постају неупотребљиве?

Осим на брзу исплату плата од послодавца, услуга инстант плаћања подразумијева и трансфер новчаних средстава корисника с једног банковног рачуна на други те плаћања комуналних и осталих услуга путем интернетског банкарства, попут плаћања рачуна у домаћинству и слично, који такође требају бити плаћени унутар заданих десет секунди, пише Дневник.хр.

