Logo

Верно Бања Лука слави 18. рођендан: Попусти до 50% од 9. до 12. октобра

09.10.2025

11:00

Коментари:

0
Верно Бања Лука слави 18. рођендан: Попусти до 50% од 9. до 12. октобра

Тржни центар Верно Бања Лука припрема велику прославу поводом свог 18. рођендана. Од 9. до 12. октобра 2025. године, купци ће имати прилику да искористе изузетне попусте до 50% на бројне производе.

Верно Бања Лука позива све грађане да заједно прославе 18 година успјешног пословања и заједничке сарадње која је обиљежила овај период. Кроз готово двије деценије, Верно је постао синоним за квалитет, повјерење и широк асортиман производа који задовољавају потребе сваког домаћинства.

Шта вас очекује током рођенданске акције?

Током четири дана прославе, купци ће моћи да искористе презентације производа и попусте до 50% на:

  • Тримере и косилице
  • Тракторе
  • Пиле, пераче и усисиваче
  • Компресоре и агрегате
  • Пољопривредне машине и алате
  • Скутере, мотоцикле и мото-опрему
  • Вртни намјештај
  • Текстил
  • Расвјету

Акција важи у свим пословницама

Важно је напоменути да акцијске цијене неће важити само у Верну Бања Лука, већ и у свим пословницама Агромеханике и Верна широм регије, као и на веб шопу agromehanika.ba што купцима омогућава да искористе ове повољне понуде без обзира на своју локацију.

Прослава 18. рођендана Верна Бања Лука представља идеалну прилику за све оне који планирају набавку квалитетне опреме за дом, врт или пољопривреду, као и за љубитеље мотоциклизма и свих који желе освјежити свој животни простор.

Верно Бања Лука вас позива да од 9. до 12. октобра будете дио ове посебне прославе и искористите невјероватне попусте.

Видимо се у Верну Бања Лука!

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шеф највеће америчке банке упозорава: Долази тржишна корекција, свијет је све опаснији

Економија

Шеф највеће америчке банке упозорава: Долази тржишна корекција, свијет је све опаснији

4 ч

0
Ево када почиње исплата пензија у Српској

Економија

Ево када почиње исплата пензија у Српској

20 ч

0
ЈАНАФ добио дозволу за још седам дана

Економија

ЈАНАФ добио дозволу за још седам дана

23 ч

0
Министарство финансија обезбиједиће средства за куповину "Комсара"

Економија

Министарство финансија обезбиједиће средства за куповину "Комсара"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

11

59

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

11

56

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

11

55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

11

48

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner