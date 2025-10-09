Верно Бања Лука слави 18. рођендан: Попусти до 50% од 9. до 12. октобра

09.10.2025
Тржни центар Верно Бања Лука припрема велику прославу поводом свог 18. рођендана. Од 9. до 12. октобра 2025. године, купци ће имати прилику да искористе изузетне попусте до 50% на бројне производе.
Верно Бања Лука позива све грађане да заједно прославе 18 година успјешног пословања и заједничке сарадње која је обиљежила овај период. Кроз готово двије деценије, Верно је постао синоним за квалитет, повјерење и широк асортиман производа који задовољавају потребе сваког домаћинства.
Током четири дана прославе, купци ће моћи да искористе презентације производа и попусте до 50% на:
Важно је напоменути да акцијске цијене неће важити само у Верну Бања Лука, већ и у свим пословницама Агромеханике и Верна широм регије, као и на веб шопу agromehanika.ba што купцима омогућава да искористе ове повољне понуде без обзира на своју локацију.
Прослава 18. рођендана Верна Бања Лука представља идеалну прилику за све оне који планирају набавку квалитетне опреме за дом, врт или пољопривреду, као и за љубитеље мотоциклизма и свих који желе освјежити свој животни простор.
Верно Бања Лука вас позива да од 9. до 12. октобра будете дио ове посебне прославе и искористите невјероватне попусте.
Видимо се у Верну Бања Лука!
