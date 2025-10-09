Шеф највеће америчке банке упозорава: Долази тржишна корекција, свијет је све опаснији

Извор:
09.10.2025
Шеф највеће банке у Сједињеним Америчким Државама "JPMorgan Chase & Co", Џејми Дајмон, изјавио је да је знатно више забринут од других када је ријеч о озбиљној тржишној корекцији, која би се, према његовој процјени, могла догодити у периоду од шест мјесеци до двије године.
У интервјуу који се ријетко даје и који је био обиман, Дајмон је истакао како су Сједињене Америчке Државе постале "мање поуздан" међународни партнер.
Говорећи о унутрашњој економској ситуацији, рекао је како и даље осјећа "благу забринутост" због инфлације, али вјерује да ће Федералне резерве остати независне – упркос томе што је администрација Доналда Трампа више пута критиковала њеног предсједника Џерома Пауела.
Додао је да постоји много фактора који доприносе расту несигурности, укључујући глобалну геополитичку ситуацију, потрошњу државног буџета и све присутнију ремилитаризацију широм свијета.
- Зато сматрам да би ниво несигурности код већине људи требао бити већи него што је уобичајено - казао је Дајмон.
У погледу тржишта, нагласио је да је раст берзе посљедњих година углавном био потакнут инвестицијама у вјештачку интелигенцију.
Банка Енглеске је у сриједу упоредила садашње стање с dot-com балоном с краја 1990-их, упозоравајући да је тржишна вриједност АИ фирми "пренадувана" и да постоји растући ризик од "наглог пада цијена".
- Вјештачка интелигенција јесте стварна и вјерујем да ће дугорочно донијети корист - рекао је Дајмон.
- Исто као што су аутомобили и телевизори с временом донијели користи, иако многи који су били укључени у рани развој тих индустрија нису имали користи."
Такође је напоменуо да ће значајан дио новца уложеног у АИ "највјероватније бити изгубљен".
Када је ријеч о глобалној сигурности, Дајмон је у ранијем писму дионичарима упозорио да би САД могле остати без ракета у само седам дана рата у Јужном кинеском мору.
Говорећи о могућим одговорима на савремене пријетње, истакао је потребу за јачањем војних капацитета.
- Док други причају о гомилању криптовалута, ја тврдим да бисмо требали гомилати муницију, оружје и експлозиве. Свијет је све опасније мјесто и желим да будемо припремљени - поручио је.
Као додатни ризик за економију САД-а, многи стручњаци наводе могућност угрожавања независности Федералних резерви. Дајмон је нагласио да му је та независност изузетно важна, али да је спреман узети Трампову изјаву "за ријеч", иако је бивши предсједник Пауела називао "глупаном" и "неспособним" због споре реакције у снижавању каматних стопа.
Признао је да је САД као држава "мало мање поуздана" него раније, али сматра да су одређене одлуке Трампове администрације ипак натјерале Европу да се озбиљније ангажује по питању НАТО-а и економске конкурентности.
Дајмон се осврнуо и на трговинске односе с Индијом, казавши да жели "приближити Индију" Сједињеним Државама и да се нада договору који би укинуо додатне тарифе уведене због индијске трговине с Русијом, посебно када је ријеч о увозу нафте.
- Разговарао сам са неколико Трампових људи који су ми рекли да то желе ријешити, и да су спремни да то ураде - изјавио је.
Име Џејмија Дајмона често се наводи као потенцијално у политичком контексту – као неко ко би могао прећи из финансијског у политички сектор.
Прије прошлогодишњег поновног избора Доналда Трампа, утицајни инвеститор Бил Екман изјавио је да би Дајмон био "изванредан избор" за позицију министра финансија.
Појавиле су се и спекулације да би могао бити предсједнички кандидат.
На питање има ли политичких амбиција, Дајмон је одговорио да то "тренутно није могуће" и да му је фокус на очувању ЈП Моргана као "здраве и динамичне компаније".
"Ако би ми неко понудио функцију предсједника – прихватио бих је", казао је у шали. "Мислим да бих се добро снашао у тој улози."
