08.10.2025

11:55

Министарство финансија обезбиједиће средства за куповину "Комсара"
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске обезбиједиће средства за куповину компаније "Комсар енерџи Република Српска", ако све буде добро након правне анализе, поручио је предсједник Владе Саво Минић.

Говорећи о Електропривреди Републике Српске, Минић је рекао да је незадовољан ситуацијом у овом јавном предузећу и истакао да је у овом моменту, када је ријеч о термоелектранама, важно предузети краткорочне мјере.

Очекује да ће након падавина хидролошка ситуација бити боља и да ће електрична енергија за грађане Републике Српске бити обезбијеђена у континуитету.

Одговарајући на питање о ситуацији у Шумама Српске Минић је рекао да иде на боље и да је данас са генералним директором овог предузећа Блашком Каурином разговарао о мјерама опоравка.

Влада Републике Српске

