Министарство финансија обезбиједиће средства за куповину "Комсара"

08.10.2025
11:55
Коментари:0
Министарство финансија Републике Српске обезбиједиће средства за куповину компаније "Комсар енерџи Република Српска", ако све буде добро након правне анализе, поручио је предсједник Владе Саво Минић.
Говорећи о Електропривреди Републике Српске, Минић је рекао да је незадовољан ситуацијом у овом јавном предузећу и истакао да је у овом моменту, када је ријеч о термоелектранама, важно предузети краткорочне мјере.
Очекује да ће након падавина хидролошка ситуација бити боља и да ће електрична енергија за грађане Републике Српске бити обезбијеђена у континуитету.
Одговарајући на питање о ситуацији у Шумама Српске Минић је рекао да иде на боље и да је данас са генералним директором овог предузећа Блашком Каурином разговарао о мјерама опоравка.
Економија
2 ч0
Економија
17 ч0
Економија
21 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
43
13
30
13
28
13
28
13
24
Тренутно на програму