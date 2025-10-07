Извор:
Ово је једна од најбољих виноградарских година у Херцеговини. Принос је одличан а квалитет још бољи.
Све се то види и голим оком, ипак чуло укуса најбоље оцјењује.
"Смрвимо устима ову шпицу у бобици и ако је она слатка ако она нема зелених танина она кажемо да је грожђе зрело", каже Радован Вукоје, винар.
Беру се ових дана и посљедњи чокоти. По традицији берачи су у чувеним Царским виноградима у Ушћу код Требиња. Жилавка је опет показала зашто је краљица. Винар Радован Вукоје више него задовољан.
"Могу рећи да је 2025 једна од најбољих берби у последњих десет година. Имали смо све фазе испоштоване што се тиче агротехничких мјера, јако топло љето онда кишу таман када нам је требала концем осмог мјесеца и бобица се напунила тако да смо добили и квалитет, добили смо већи квантитет у односу на прошлу годину", истиче Вукоје.
Виногради су урадили добар посао сада се све преусмјерава у подруме. На винарима је велика одговорност да од најбољег направе најбоље.
Плодна земља, јако сунце и близина Требишњице стварају најбоље гроздове а онда се ствара најбоље вино.
Вино из ових винограда још одавно обилазио свијет. У њему уживају гости престижних свјетских ресторана.
"Царско вино се пије на три континент као и наша остала вина али највећим дијелом је заступљено у врхунским ресторанима које носе Мишелинову звјездицу", рекао је Вукоје.
Царски виногради имају дугу традицију, најбоље грожђе овдје успијева још од 1894. Херцеговина је по вину на далеко позната, неки упозоравају да су забринути јер не памте када је засађен нови виноград.
