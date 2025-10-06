Logo

Порасла цијена нафте

Извор:

Танјуг

06.10.2025

19:53

Коментари:

0
Порасла цијена нафте
Фото: Pixabay

Цијене нафте порасле су данас за два одсто, и то Брента на 65,7 долара по барелу, а америчке сирове нафте ВТИ на око 61,9 долара по барелу.

Главни разлог за скок је то што је Организација земаља извозница нафте ОПЕК плус пристала на скромније повећање производње, чиме су ублажени страхови тржишта од већег повећања понуде, пренио је Трејдинг економикс.

Матеј Декет

Фудбал

Испунио дјечачки сан: Матеј Декет са 16 година дебитовао за Борац

Група произвођача се у недјељу сложила да повећа производњу за 137.000 барела дневно у новембру, што је једнако повећању из октобра.

Тржишта су то видјела као опрезан потез у вријеме сталне забринутости због прекомерне понуде.

ОПЕК плус описао је најновију одлуку као одговор на стабилне глобалне економске изгледе и тренутне здраве фундаменталне тржишне показатеље.

Група напомиње да би прилагођавања производње могла бити паузирана или поништена ако се услови промјене.

До краја септембра, ОПЕК плус већ је повукао одлуку о смањењу од 2,2 милиона барела дневно годину дана пре рока и био је у процесу укидања додатног смањења од 1,65 милиона барела дневно.

Монт Еверест-06102025

Свијет

Ужас на Монт Евересту: У мећави погинуо један планинар, стотине несталих

На цијене се одразила и актуелна обустава рада владе Сједињених Америчких Држава, која би могла да утиче на економски раст и, посљедично, смањи потражњу за енергијом.

Подијели:

Таг:

Нафта

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Депонија без рјешења: Отпад између надлежности и одговорности

Бања Лука

Депонија без рјешења: Отпад између надлежности и одговорности

3 ч

0
Требињски социјалисти добили новог предсједника

Градови и општине

Требињски социјалисти добили новог предсједника

3 ч

0
Дешавања у међународној сфери показују колико неслагања постоји у БиХ

Република Српска

Дешавања у међународној сфери показују колико неслагања постоји у БиХ

3 ч

0
Себастијан Лекорњу, премијер Француске

Свијет

Лекорну ће одржати састанак са представницима политичких снага

3 ч

0

Више из рубрике

Има ли границе? Цијене злата и даље обарају историјске рекорде

Економија

Има ли границе? Цијене злата и даље обарају историјске рекорде

4 ч

0
Страшна статистика: Трговци бацају храну!

Економија

Страшна статистика: Трговци бацају храну!

5 ч

0
Берза у Паризу нагло пала

Економија

Берза у Паризу нагло пала

11 ч

0
Најбогатији "Хрват" тежак је скоро двије милијарде евра: Ево чиме се бави

Економија

Најбогатији "Хрват" тежак је скоро двије милијарде евра: Ево чиме се бави

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

22

33

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

22

25

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

22

25

У Русији ће се узгајати банане

22

09

Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner