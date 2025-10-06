Порасла цијена нафте

Извор:
Цијене нафте порасле су данас за два одсто, и то Брента на 65,7 долара по барелу, а америчке сирове нафте ВТИ на око 61,9 долара по барелу.
Главни разлог за скок је то што је Организација земаља извозница нафте ОПЕК плус пристала на скромније повећање производње, чиме су ублажени страхови тржишта од већег повећања понуде, пренио је Трејдинг економикс.
Група произвођача се у недјељу сложила да повећа производњу за 137.000 барела дневно у новембру, што је једнако повећању из октобра.
Тржишта су то видјела као опрезан потез у вријеме сталне забринутости због прекомерне понуде.
ОПЕК плус описао је најновију одлуку као одговор на стабилне глобалне економске изгледе и тренутне здраве фундаменталне тржишне показатеље.
Група напомиње да би прилагођавања производње могла бити паузирана или поништена ако се услови промјене.
До краја септембра, ОПЕК плус већ је повукао одлуку о смањењу од 2,2 милиона барела дневно годину дана пре рока и био је у процесу укидања додатног смањења од 1,65 милиона барела дневно.
На цијене се одразила и актуелна обустава рада владе Сједињених Америчких Држава, која би могла да утиче на економски раст и, посљедично, смањи потражњу за енергијом.
