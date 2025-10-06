Требињски социјалисти добили новог предсједника

Извор:
06.10.2025
Дражен Бошковић актуелни замјеник градоначелника Требиња изабран је вечерас за новог предсједника Градског одбора Социјалистичке партије у Требињу.
Бошковић је изабран једногласно а за потпредсједнике су изабрани Иван Копривица и Бојан Бендераћ.
Бошковић је замијенио вишегодишњег предсједника ГрО СП Рајка Ћапина који је и актуелни одборника ове странке.
