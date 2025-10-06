Logo

Требињски социјалисти добили новог предсједника

АТВ

06.10.2025

19:33

0
Фото: АТВ

Дражен Бошковић актуелни замјеник градоначелника Требиња изабран је вечерас за новог предсједника Градског одбора Социјалистичке партије у Требињу.

Бошковић је изабран једногласно а за потпредсједнике су изабрани Иван Копривица и Бојан Бендераћ.

Бошковић је замијенио вишегодишњег предсједника ГрО СП Рајка Ћапина који је и актуелни одборника ове странке.

Socijalistička partija

Требиње

