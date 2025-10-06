Почеле пријаве за новчану помоћ породицама с троје и више дјеце

Извор:
СРНА
06.10.2025
13:17
Коментари:0
Општина Трново расписала је јави позив за додјелу једнократне новчане помоћи породицама са троје и више дјеце, као и самохраним родитељима и старатељима са троје и више дјеце, од којих је најмање једно дијете малољетно.
Право на новчану помоћ има носилац захтјева са непрекидним пријављеним пребивалиштем на подручју општине Трново у трајању од најмање 12 мјесеци прије дана подношења захтјева, саопштено је из општине.
Наука и технологија
Нишлијка направила "Лесковачки четбот": АИ чува призренско-тимочки дијалект
У случају разведених родитеља, право на помоћ има родитељ којем је судском одлуком додијељено самостално вршење родитељског права.
Једнократна помоћ износи 300 КМ по сваком малољетном дјетету и биће уплаћена на текући рачун подносиоца захтјева.
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму