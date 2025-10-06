Logo

Почеле пријаве за новчану помоћ породицама с троје и више дјеце

Извор:

СРНА

06.10.2025

13:17

Коментари:

0
Породица дјеца шетња
Фото: Vidal Balielo Jr./Pexels

Општина Трново расписала је јави позив за додјелу једнократне новчане помоћи породицама са троје и више дјеце, као и самохраним родитељима и старатељима са троје и више дјеце, од којих је најмање једно дијете малољетно.

Право на новчану помоћ има носилац захтјева са непрекидним пријављеним пребивалиштем на подручју општине Трново у трајању од најмање 12 мјесеци прије дана подношења захтјева, саопштено је из општине.

kompjuter laptop telefon

Наука и технологија

Нишлијка направила "Лесковачки четбот": АИ чува призренско-тимочки дијалект

У случају разведених родитеља, право на помоћ има родитељ којем је судском одлуком додијељено самостално вршење родитељског права.

Једнократна помоћ износи 300 КМ по сваком малољетном дјетету и биће уплаћена на текући рачун подносиоца захтјева.

Подијели:

Тагови:

Trnovo

novčana pomoć

višečlane porodice

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Огласио се Кремљ: Ево шта кажу о инцидентима с дроновима

1 ч

0
Нишлијка направила "Лесковачки четбот": АИ чува призренско-тимочки дијалект

Наука и технологија

Нишлијка направила "Лесковачки четбот": АИ чува призренско-тимочки дијалект

1 ч

0
Огласио се МУП о несрећи на Дунаву: Страдао држављанин Кине

Србија

Огласио се МУП о несрећи на Дунаву: Страдао држављанин Кине

1 ч

0
Гвардиола исписао историју Премијер лиге

Фудбал

Гвардиола исписао историју Премијер лиге

1 ч

0

Више из рубрике

Милетић: Гласови се не добијају пљувањем по сопственом граду

Градови и општине

Милетић: Гласови се не добијају пљувањем по сопственом граду

17 ч

0
Велики пожар на пијаци "Аризона"

Градови и општине

Велики пожар на пијаци "Аризона"

17 ч

0
Тестирање моста преко ријеке Саве

Градови и општине

Тестирање моста преко ријеке Саве

19 ч

0
СДС изгубила одборника, ДНС-НПС добили појачање

Градови и општине

СДС изгубила одборника, ДНС-НПС добили појачање

20 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner