Огласио се МУП о несрећи на Дунаву: Страдао држављанин Кине

Извор:

Танјуг

06.10.2025

12:53

Коментари:

0
Огласио се МУП о несрећи на Дунаву: Страдао држављанин Кине
Фото: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK

На ријеци Дунав код мјеста Плавна у нед‌јељу око 20.45 часова се преврнуо чамац у којем је било најмање десет особа, међу којима држављани Кине, а од којих је једна особа настрадала.

Како је наведено у саопштењу МУП-а, одмах по пријави на мјесто догађаја упућене су патроле ПУ у Новом Саду, граничне полиције и припадници Сектора за ванредне ситуације, а контактирана је и полиција Хрватске.

У Бачком Новом Селу је у акцији спасавања из воде извучена једна особа, кинески држављанин, код кога је констатована смрт, преноси Тан‌југ.

-спц-вјера-црква-крст-

Србија

Испливао скандалозан снимак: Украо новац из цркве, па га камере ухватиле

До сада су пронађена још четири кинеска држављанина којима је указана љекарска помоћ.

Према досадашњим информацијама, полиција Хрватске је из Дунава извукла пет држављана Кине - три мушкарца и двије жене.

Полиција ће наставити претрагу и у сарадњи Вишим јавним тужилаштвом у Новом Саду, које је овај догађај квалификовало као кривично д‌јело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи, предузети мјере и радње на утврђивању свих околности догађаја, наведено је у саопштењу.

