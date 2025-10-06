Вучић: Добили смо снимке, Бачулов се унезверено шетао три сата пред пад надстрешнице

06.10.2025
Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да је на дан пада надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду 1. новембра 2024. године тамо био опозициони политичар и лидер покрета "Буди Херој" Миша Бачулов.
“Добили смо снимке са надстрешнице, три сата пред пад надстрешнице ми видимо како унезверено шета Миша Бачулов, а то нам нико није рекао из полиције. Зашто то нико није знао”, навео је Вучић.
“Што нам нико није рекао "можда ту постоји неки траг"? Замислите да је истина да се нешто друго догодило, како сте ви знали већ 2. шта се догодило без вјештачења? Како то да 11 мјесеци нико од нас не зна да постоје снимци да се нека чудна лица виде? На основу чега су закључили да су они већ 2. новембра, дан послије несреће, знали шта је узрок? Зашто су поједине структуре у држави криле све ово? Било је у реду да се то зна, да се позове на разговор, да сви други могу то да виде. Одмах је прихваћена једна једина верзија, а то је корупција. Нико није изнио ниједан доказ. Говорили сте о фирмама блиским режиму, нико нам ништа није показао, сем што малтретирате породице. Нико корупцију не само да није никада доказао, а видјећете и да неће, то је био посао с којим се свако поноси, уобичајен, да се гради и нико не може тај понос да ми одузме. Наравно да сам тужан и да желим правду. Само је гора трагедија од овога да се оптужи неко ко није крив, а ми смо унапред донијели пресуду и онда се кренуло с тим”, рекао је он за Пинк.
Вучић је казао да никада није хтио да коментарише Ђуру Рацу и “оно што је он говорио у вези терористичког напада на жељезничкој станици” и да ни данас не вјерује у то.
