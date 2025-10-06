Logo

Вучић: Добили смо снимке, Бачулов се унезверено шетао три сата пред пад надстрешнице

06.10.2025

11:05

Коментари:

0
Вучић: Добили смо снимке, Бачулов се унезверено шетао три сата пред пад надстрешнице
Фото: Танјуг

Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да је на дан пада надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду 1. новембра 2024. године тамо био опозициони политичар и лидер покрета "Буди Херој" Миша Бачулов.

“Добили смо снимке са надстрешнице, три сата пред пад надстрешнице ми видимо како унезверено шета Миша Бачулов, а то нам нико није рекао из полиције. Зашто то нико није знао”, навео је Вучић.

“Што нам нико није рекао "можда ту постоји неки траг"? Замислите да је истина да се нешто друго догодило, како сте ви знали већ 2. шта се догодило без вјештачења? Како то да 11 мјесеци нико од нас не зна да постоје снимци да се нека чудна лица виде? На основу чега су закључили да су они већ 2. новембра, дан послије несреће, знали шта је узрок? Зашто су поједине структуре у држави криле све ово? Било је у реду да се то зна, да се позове на разговор, да сви други могу то да виде. Одмах је прихваћена једна једина верзија, а то је корупција. Нико није изнио ниједан доказ. Говорили сте о фирмама блиским режиму, нико нам ништа није показао, сем што малтретирате породице. Нико корупцију не само да није никада доказао, а видјећете и да неће, то је био посао с којим се свако поноси, уобичајен, да се гради и нико не може тај понос да ми одузме. Наравно да сам тужан и да желим правду. Само је гора трагедија од овога да се оптужи неко ко није крив, а ми смо унапред донијели пресуду и онда се кренуло с тим”, рекао је он за Пинк.

Вучић је казао да никада није хтио да коментарише Ђуру Рацу и “оно што је он говорио у вези терористичког напада на жељезничкој станици” и да ни данас не вјерује у то.

Подијели:

Тагови:

Миша Бачулов

Александар Вучић

Пала надстрешница Жељезничке станице

Нови Сад

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сипала бромазепам у пасуљ: За тровање два мушкарца добила 15 година робије

Србија

Сипала бромазепам у пасуљ: За тровање два мушкарца добила 15 година робије

3 ч

0
Нови детаљи о драми на Дунаву: Неколико људи нестало, једна особа извучена мртва из ријеке

Србија

Нови детаљи о драми на Дунаву: Неколико људи нестало, једна особа извучена мртва из ријеке

4 ч

0
Осуђена на 15 година: Отровала двојицу мушкараца бромазепамом, па плакала пред судом

Србија

Осуђена на 15 година: Отровала двојицу мушкараца бромазепамом, па плакала пред судом

4 ч

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Нема више могућности за одлагање санкција НИС-у

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner