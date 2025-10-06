Осуђена на 15 година: Отровала двојицу мушкараца бромазепамом, па плакала пред судом

06.10.2025
10:04
Коментари:0
Душанка Тодоровић осуђена је данас на 15 година затвора због два кривична дјела тешко убиство у покушају из користољубља и на подмукао начин јер је у новембру 2019. године већом количином лијекова тровала двојицу мушкараца из Железника, како једном не би морала да врати новац, док је другог опљачкала.
Душанка је за свако дјело осуђена на по осам година, па је јединствена казна била 15 година робије!
Она је 1. новембра 2019. године Драгиши Јовановићу у пасуљ ставила неколико "бромазепама", због чега је изгубио свијест, а пронашла га је ћерка, те је хоспитализован и љекари су му спасили живот. Њих двоје су наводно у то вријеме били у емотивној вези, а Душанка Тодоровић га је отровала лијековима јер је тражио да јој врати 5.000 евра које је од њега позајмила.
Свијет
Од посљедица алкохола годишње умре око 22.000 људи на Шри Ланки
Непуних мјесец дана касније, 25. новембра 2019. године је у Железнику покушала да отрује Чедомира Благојевића, ком је исте таблете ставила у пиће. Њега је, без свијести, пронашао унук, послије чега је и њему указана љекарска помоћ.
Душанка Тодоровић је, износећи одбрану пред судом, плакала. Тада је рекла да је Драгишу Јовановића "успавала како би му украла папир на ком је писао колико је новца позајмила од њега", а такође је рекла да је Чедомира Благојевића покрала након што га је успавала лијековима.
''То што сам урадила је за сваку осуду. Погријешила сам и до смрти то нећу заборавити. Криво ми је и кајаћу се док сам жива. Искрено вам кажем, ако хоћете да ме разумијете. Не бих убила човјека за 5.000 динара. Не лажем, судија, да Бог да умрла ако није овако'', рекла је на почетку суђења 2021. године окривљена Душанка Тодоровић, тврдећи да је "вољела Јовановића и да јој није падало на памет да га убије".
Свијет
Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом
Износећи одбрану говорила је и о томе да је имала малу пензију и да јој је Драгиша Јовановић помагао тако што јој је позајмљивао новац. Како је рекла, били су биски - Драгиши је умрла жена, а њој муж - и често су се посјећивали да "посједе и попију ракијицу". Рекла је да је Драгиша Јовановић "добар и диван човјек, само што је љубоморан".
''Попили смо по чашицу ракије и он је отишао да се тушира, а мени је оставио да подгријем пасуљ. На столу је била кутија "бромазепама". Он понекад попије по једну таблету кад не може да спава. Узела сам три таблете од три милиграма и ставила у пасуљ. Не знам зашто сам узела баш три, ваљда сам мислила да боље заспи. Хтјела сам да украдем онај папир о дуговању'', рекла је Душанка тврдећи да јој је Драгиша Јовановић претио да ће рећи њеном сину да му дугује новац.
Занимљивости
Најбогатији Хрват "тежак" је скоро двије милијарде евра: Ево чиме се бави
Драгиша Јовановић је појео две кутлаче пасуља и заспао, а она је узела папир из кутије за ципеле и отишла. Касније јој је пријатељица рекла да Чедомир Бакић тражи жену која би му чистила кућу. Јавила му се 25 дана након што је отровала Драгишу.
''Чедо ме фино дочекао, попили смо по кафу и ракијицу. Кад сам ушла, видјела сам му новчанк на столу и кад је отишао да скува кафу ставио га је у џеп. Не знам шта ми је било, али кад је отишао да нам донесе воде, на брзину сам у кафу измрвила три "бромазепама" што су остала у табли коју сам узела раније од Драгише. Мислила сам и Чедо ће да заспи, па да му узмем новац из новчаника'', испричала је Душанка Тодоровић пред судом.
Занимљивости
Добио милион на лутрији и то два пута! Ово је срећни добитник, ево како ће потрошити новац
Кад је Чедомир Благојевић попио кафу био је ошамућен, те је Душанка Тодоровић то искористила, узела му новчаник и из њега 5.500 динара, колико је унурта било. Он ју је потом испратио и она је отишла код пријатељице, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму