Најбогатији Хрват "тежак" је скоро двије милијарде евра: Ево чиме се бави

Извор:
Б92
06.10.2025
08:47
Коментари:0
Најбогатији Хрват је Василиј Анисимов (74) има руско порекло, али хрватско држављанство, живи у Швајцарској и налази се на 1.688. мјесту на Форбсовој листи.
Илон Маск постао је први "полубилијардер" на свијету. Његово богатство премашило је невјероватних 500 милијарди евра, извјестио је Форбес. Следе га Марк Закерберг и Џеф Безос, који се "врте" око 183 милијарде евра.
У топ десет милијардера већина су Американци, осим француске породице Бернарда Арнолта на петом мјесту, која је, између осталог, власник модног бренда Луј Витон, и Шпанца Арманчија Ортеге, власника Заре, на деветом мјесту.
Према најновијим подацима, Форбсова листа милијардера за 2025. годину обухвата укупно 3.028 милијардера, што је рекордни број од када је листа први пут објављена 1987. године. Укупно богатство свих милијардера износи 16,1 трилиона долара, што је повећање од 2 трилиона у односу на претходну годину.
Фудбал
Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу
Највећи број долази из САД, чак 902, следе Кина са 516 и Индија са 205 милијардера. Ове године први пут се на листи појавио и један Албанац.
И док се нижу бројни Западњаци и покоји Кинез у топ 100, на листи се нашао и један Хрват.
Хрват има скоро двије милијарде евра
Налази се на 1.688. мјесту са процјењеним богатством од скоро двије милијарде евра. Његово име је Василиј Анисимов. Иако име не звучи хрватско, Василиј заиста има хрватско држављанство иако живи у Швајцарској. Има 74 године и близак је пријатељ Владимира Путина. Богатство је нагомилао некретнинама, а на Форсу стоји да не долази из богате породице, већ је све сам створио.
Развојна компанија Цоалцо Василија Анисимова посједује 37.000 хектара земље у близини Москве.
Део земље налази се у луксузном селу званом Акулинино, где куће поседују Путинови пријатељи, попут милијардера Аркадија Ротенберга.
Богатство стекао на обојеним металима
Друштво
Данас претежно облачно са кишом: У овим предјелима биће и снијега
Анисимов је стекао своје прво богатство трговином обојеним металима. Затим се пребацио на некретнине. Био је на челу руског џудо савеза 12 година.
Василиј Анисимов рођен је 19. септембра 1951. Дипломирани је економиста. Хрватско држављанство добио је 2003. године на препоруку тадашњег министра здравства Андре Влахушића. У препоруци је стајало да жели да се досели у Хрватску како би улагао у медицинске бјете, посебно у лечилиште Нафталан. Но, ништа од тога није остварио
Одрекао се руског држављанства
У септембру 2022. одрекао се руског држављанства.
Анисимов је био два пута ожењен и има четворо дјеце. Прва супруга била је Галина Анисимова. Њихова ћерка, такође по имену Галина, убијена је заједно са својим супругом, Александером Налимовом. Пронађени су везани и погубљени у свом дому у Јекатеринбургу 2000. године.
Друга ћерка је глумица и предузетница Ана Шафер, звијезда филма Елизабетх Блуе из 2017. и суоснивачица козметичке линије Баре Есентиал Органицс.
Свијет
Број погинулих у урушавању школске зграде порастао на 53
Други пут се оженио Екатарином, са којом је добио још једну ћерку и сина.
Посјетио Свету Гору 2000. године
Анисимов је познат по свом активном интересовању за Руску православну цркву и надгледао је обнову 30 цркава. Током 2000. године провео је време на Светој Гори и разговарао са свештеницима.
"Никада у животу нисам мислио да ћу клечати. А сада јутро и вече дочекујем с молитвом", рекао је тада.
"Немам хоби, не могу данима сједети са удицом за пецање или ловити животињу. Случајно ми је хоби посао. Све док сам прилично активна особа, све док могу да останем будан три дана, морам ићи напред", описао је свој живот за Форбес.
(б92)
Друштво
37 мин0
Друштво
42 мин0
Свијет
44 мин0
Свијет
45 мин0
Занимљивости
56 мин0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Најновије
Најчитаније
09
12
09
08
09
01
08
54
08
52
Тренутно на програму