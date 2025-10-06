Logo

Дневни хороскоп за 6. октобар: За Бика је одличан моменат за важна питања, Стријелац спреман на компромис

06.10.2025

08:19

Дневни хороскоп за 6. октобар: За Бика је одличан моменат за важна питања, Стријелац спреман на компромис
Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.

ОВАН

Сарадници не показују занимање за ваше приједлоге или понуде. Бићете збуњени поступцима оних са којима долазите у контакт. Неки планови са вољеном особом ће морати да буду пролонгирани, пошто друга страна има неодложне приоритете.

БИК

Одличан моменат да покренете важна питања. Добро размислите о приједлогу који добијате. Дан када лако рјешавате финансијску проблематику. Могуће је да вас двије особе занимају. Покушаћете да посветите довољно времена и пажње и једној и другој.

БЛИЗАНЦИ

Пословни партнер је спреман на уступке да би се дошло до задовољавајућег договора. Ви сте тренутно она страна која оклијева. Вољена особа вам поклања пуну пажњу и жели да договором заједнички превазиђете једну напету ситуацију.

РАК

Неке ствари и ситуације вам постају јасне. Остварујете одличан контакт са важним сарадницима. Са колегама разумијевање и слагање. Сигурни сте у снагу осјећања између вас и вољене особе. Немојте ипак претјеривати у својим захтјевима.

ЛАВ

Нисте сигурни колико можете да вјерујете информацијама које долазе до вас, па ћете се трудити да паметно одмјерите своје поступке. Добро сте расположени, размишљате да поново покренете причу са једном особом и дате јој другу шансу.

ДЕВИЦА

Бићете више него задовољни резултатима. Немате разлога да себи замјерате на неким детаљима које сте пропустили или на ситним погрешкама. Само – исправите на вријеме. Размишљате како да се поставите у једној ситуацији са вољеном особом.

ВАГА

Дан испуњен активностима, али и битним разговорима и информацијама. Нечија услуга или посредовање ће вам бити од велике користи. Неко покушава да привуче вашу пажњу. Допада вам се приступ ове особе, али још увијек је држите на дистанци.

ШКОРПИЈА

Одличан договор или комуникација са надређенима. Већ у јутарњим сатима моћи ћете да ријешите једну дилему. У емотивном сегменту – неко вам је често у мислима. Мали помаци су се овдје већ догодили, али то још увијек није оно што вас задовољава.

СТРИЈЕЛАЦ

Дан који је врло повољан за сарадничке односе, нарочито ако је потребно да се на брз начин договори или ријеши једна ситуација. Спремни сте на компромис и прилагођавање. Чини вам се да вољена особа без преке потребе прави проблеме у односу.

ЈАРАЦ

Можете се мало разочарати, јер сте од пословног договора очекивали више. Размишљате да ли да одустанете од цијеле приче. Осјећате велики емотивни и страсни импулс према особи коју од скора познајете. Могуће је да ћете данас потенцирати на комуникацији.

ВОДОЛИЈА

Ваши договори могу бити успјешни. Активирајте се јер ће вам доста тога ићи на руку. Могуће је да неочекивано искрсне и финансијски прилив.Са емотивним партнером желите да разговарате о озбиљнијим стварима, али друга страна избјегава причу.

РИБЕ

Одличан је моменат да направите заокрет у свом приступу према сарадницима, али и према колегама. Вријеме је да неке ствари (и особе) ставите на њихово мјесто. Јака потреба да се отворите према некоме ко вам се допада и признате шта осјећате.

(Она.рс)

