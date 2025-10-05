Жена километрима возила без точка! Погледајте шта је остало од точка

05.10.2025
20:43
Коментари:0
За неке ситуације некад једноставно немате ријечи, па тако ни за описану ситуацију, на коју су наишли возачи, али и шибенски полицајци на путу између Шибеника и Лозовца.
Жена за воланом је километрима управљала возилом без гума на десној страни аутомобила! Пролазила је кривине, прелазила преко двоструке пуне линије и тако ушла у тунел и све то са широм отвореним пртљажником.
Искре су прштале на све стране и на крају ју је зауставила полиција.
– Жена је ухапшена и доведена у просторије полиције због угрожавања безбједности друмског саобраћаја – рекла је за Морски ХР Сања Баљкас из Шибенске полиције, а детаље о догађају полиција ће објавити сутра.
А шта је остало од јадног “клија”, погледајте на фотографији:
Срећа у несрећи је да нико није настрадао!
