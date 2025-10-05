Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај

05.10.2025
18:17
Коментари:1
У радионици познатог славонског иноватора Ивана Јакобовића настао је прије неколико година изум о којем су хрватски медији доста писали, а пажњу је привукао свима који муку муче са високим рачунима за гријање током зимских мјесеци.
Овај Славонац претходно се прославио постројењем за биодизел са нула посто сумпора док је његов накнадни изум гријања на магнете заинтересовао и програмере из једне српске компаније.
- Хтјели смо да направимо неку другу машину, али није испала како смо очекивали па нам је потпуно случајно пало на памет да направимо нешто ново и пробамо да ли грејање на магнете стварно ради - прича за Мондо сувласник компаније који је по занимању програмер.
Друштво
Температура пала, потражња за огревом порасла: Шта је најисплативије?
Гријање на магнет је према његовим ријечима чак пет пута исплативије.
- Ушли смо у ово из хобија јер имамо двије велике куће које гријемо на топлотне пумпе и то одлично функционише, али гријање на магнете је пет пута исплативије - наводи програмер.
Објашњава и принцип функционисања овог уређаја, међутим, иако је систем свакако интересантан са техничке стране остаје питање практичне употребе и могућности инсталације.
Градови и општине
Прогнозе нису баш оптимистичне: Хоће ли бити гријања у Бијељини?
- На осовину електромотора постави се диск са сталним магнетима који се потом окрећу, а изнад њих се стави бакарна плоча коју потом загријавају. Према првим мјерењима која су извршена за гријање куће од 200 и више квадрата мјесечни трошкови износе негдје око 15 евра. Рачуница говори да је гријање на магнете јефтиније од топлотних пумпи отприлике пет пута, а с обзиром на то да је пелет пет пута скупљи од топлотних пумпи испада да је гријање на пелет 25 пута скупље у односу на магнете - прича саговорник и напомиње да месечно за две обичне просторије које греје на пелет потроши 320 евра.
Међутим, овакав вид гријања није погодан за загријавање станова јер производи доста буке тако да је резервисан за куће и за подрумске просторије.
Свијет
Драма у САД: Откази ако се настави буџетска блокада администрације?
- За сада у Србији постоји неколико људи који се грију на магнете више од четири године. Баш нам се јавио човјек који викендицу од 80 квадрата грије по цијени од 1.200 динара мјесечно, то је 10 евра - каже саговорник који напомиње да је све више оних који се интересују за прелазак на овакав вид гријања.
Почетно улагање није велико, а према ријечима саговорника инсталација уређаја који грије уз помоћ магнета кошта око 2.000 евра, али је потребно и пронаћи мајсторе са адекватним знањем који би такав уређај могли да вам инсталирају у кући.
(Мондо.рс)
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч1
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму