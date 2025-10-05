Шокантни резултати истраживања: Ово је најгори слаткиш који можете да поједете, сви га обожавају

05.10.2025
Чоколада је за многе синоним за срећу, утјеху и задовољство. Само неколико коцкица може поправити дан, подићи расположење и унијети дозу слатког задовољства у свакодневицу.
Али, нова научна открића доносе хладан туш за све љубитеље ове посластице, нарочито оне који бирају тамну чоколаду вјерујући да је то “здравија” варијанта. Иза њеног препознатљивог укуса, показало се, може да се крије озбиљан ризик по здравље.
Истраживање научника са Универзитета Џорџ Вашингтон, објављено у часопису Фронтиерс ин Нутритион у јулу 2024. године, анализирало је чак 72 слаткиша на бази какаоа током периода од осам година (2014–2022). Резултати су, како сами аутори наводе, били “шокантни и забрињавајући”.
Више од 43 одсто тестираних чоколада садржало је веће количине олова него што прописује калифорнијски закон Проп 65, док је 35 одсто узорака премашило дозвољене границе кадмијума.
Занимљиво је да су научници уочили још један неочекиван податак, неке органске чоколаде имале су већи ниво тешких метала од конвенционалних. То указује да проблем не лежи само у адитивима или преради, већ и у самом поријеклу зрна какаоа и земљишту у којем оно расте. Због начина на који биљке апсорбују минерале, какао може “повући” и олово и кадмијум из тла, нарочито ако се узгаја у контаминираним подручјима.
Олово и кадмијум спадају у тешке метале који се споро елиминишу из тијела и акумулирају током година, што значи да чак и мале количине, ако се уносе редовно, могу изазвати озбиљне посљедице.
Олово негативно утиче на мозак, крвни притисак и репродуктивни систем, док кадмијум може да оштети бубреге, јетру и кости.
Најосетљивији су дјеца и труднице, јер олово утиче на развој мозга и нервног система код фетуса и дјеце.
Стручњаци поручују да нема разлога за панику, али да је важно бити свјестан ових налаза.
– Не значи да треба да престанемо да једемо чоколаду, већ да обратимо пажњу на умјереност и поријекло производа -наводе аутори студије.
Препоручује се да потрошачи бирају произвођаче који транспарентно наводе поријекло зрна и да избјегавају свакодневну конзумацију великих количина чоколаде, посебно код деце.
Тамне чоколаде са мањим процентом какаа (нпр. 55–70 %) често имају ниже концентрације метала од оних са 85 одсто и више, јер се метали налазе управо у какао чврстој материји.
Такође, произвођачи који користе зрна из Јужне Америке или Африке имају различите ризике од контаминације, па и то може бити пресудан фактор, пише Жена Блиц.
Чоколада и даље остаје наш омиљени слатки гријех, али вриједи запамтити да “здравија” верзија није увијек и безбједнија.
Ова студија научника са Универзитета Џорџ Вашингтон подсјећа нас да чак и природни производи могу садржати штетне супстанце, и да кључ лежи у умјерености, информисаности и паметном избору.
