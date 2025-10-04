Logo

Куповина на бувљаку му омогућила невјероватно богатство: Купио књигу за 1 евро, сада може да заради чак 95.000 евра

04.10.2025

13:00

Куповина на бувљаку му омогућила невјероватно богатство: Купио књигу за 1 евро, сада може да заради чак 95.000 евра

Једна једноставна куповина на бувљаку претворила се у изузетан догађај за једног љубитеља књига.

Корисник Редита купио је примјерак романа “1984” Џорџа Орвела за само 1 евро, на догађају на којем се вршила распродаја имовине покојника. Оно што је изгледало као обична џепна едиција показало се као изузетно ријетко прво издање из 1949. године, које је објавила издавачка кућа “Harcourt, Brace and Company”. Право благо за колекционаре и књижевне стручњаке.

Од тезге до открића раритета

Причу је подијелио корисник на сабредиту “Thrift Story Hauls” (Улов са бувљака), простору гд‌је људи дијеле своје проналаске са бувљака и хуманитарних продаја. Објаву је убрзо запазило много људи, па је прикупила више од 1.600 реакција.

У свом свједочењу, колекционар је објаснио да није био међу првима који су стигли на догађај, увјерен да су највреднији предмети већ одавно купљени. Ипак, на прашњавој полици угледао је књигу. Када ју је отворио, примијетио је оригиналне плаве корице и нетакнуто повезивање. Није било знакова да је читана, нити савијања на хрбату. Тек тада је схватио да у рукама држи издање вриједно хиљаде евра, како због тога што је прво, тако и због релативно доброг очувања. Неколико набораних мјеста на задњој страни представљају једину ману књиге старе 76 година, која је очувана чак 95 одсто.

Зашто прво издање “1984” вриједи читаво богатство

Роман “1984”, објављен је у јуну 1949. године. Џорџ Орвел, правим именом Ерик Артур Блер, смјестио је радњу у блиску будућност, замишљајући 1984. годину као симболичну годину свијета којим влада тоталитарна власт. Овим дијелом писац је желио да упути упозорење на репресивне режиме и опасности идеолошке манипулације.

Вриједност првог издања не произилази само из његове ријеткости, већ и из снажног културног утицаја текста. Појмови попут “Велики Брат”, “полиција мишљења” (thought полице) и “двомисао” (doublethink) ушли су у свакодневни језик и обликовали политику, медије, па чак и телевизијску забаву. Није случајно што је управо назив “Велики брат” (Биг Brother) усвојен за популарни ријалити програм.

На међународном колекционарском тржишту, примерци првог издања са оригиналном заштитном омотницом достизали су импресивне цене: један примерак је понуђен за скоро 100.000 долара, док многи други без проблема прелазе 10.000 долара. Примерак који је купио корисник Редита, према мишљењу људи који су коментарисали објаву, могао би да вриједи неколико хиљада евра, а очекује се да ће његова вриједност у годинама које долазе само расти, преноси ФАС.

