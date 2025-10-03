Logo

На њих се увијек можете ослонити: Ови знакови Зодијака спадају у најбоље пријатеље

03.10.2025

20:39

Horoskop
Фото: Pexels

Пријатељство је лако када је све лијепо и весело, али прави тест долази онда када наступи тежак период.

Док неки нестају чим се појаве облаци, ова четири хороскопска знака остају уз своје пријатеље и у добру и у злу и на њих се увијек можете ослонити.

Они су раме за плакање, глас разума и особа која ће вас подићи кад паднете.

Ако их имате у свом животу, знајте да сте добили пријатеља за цијели живот.

Бик

Бикови су одани и стабилни. Када се једном повежу са неким, остају вјерни кроз све животне олује.

Њихова мирна и сталожена природа даје пријатељима осјећај сигурности, а њихова спремност да увијек прискоче у помоћ чини их непроцјењивим ослонцем.

хороскоп

Занимљивости

Срећа им куца на врата: Ова 3 знака до краја године оплаћују све дугове и крећу у нови живот

Рак

Ракови пријатељству приступају емотивно и искрено. Ако вас воле, даће вам све што имају, без задршке.

Они ће вас загрлити када сте тужни, веселити се с вама кад сте сретни и никада вас неће оставити саме када наиђу проблеми. Њихова топлина лијечи и најтеже тренутке.

Лав

Лавови су ватрени и пуни енергије, али када је ријеч о пријатељству, показују велико срце.

Увијек ће стати у вашу одбрану, без обзира на околности. Њихова снага и оданост чине их пријатељима на које се можете ослонити и када сви други нестану.

Horoskop

Занимљивости

Хороскопски знакови којима је тешко прихватити комплименте

Јарац

Јарчеви можда не показују емоције на први поглед, али њихова лојалност је непоколебљива.

Ако сте у проблему, Јарац ће наћи начин да вам помогне - било савјетом, практичном подршком или једноставно тиме што ће бити уз вас, преноси Индеx. Њихова постојаност чини их ступом пријатељства.

