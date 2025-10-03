Умро чувени Кобра

03.10.2025
20:33
Коментари:0
Један од најпознатијих хрватских модних фотографа, али и пионир рок сцене у бившој држави, Иван Балић Цобра је преминуо.
Позориште Комедија је у име породице Ивана Балића Кобре послало саопштење у ком су извијестили да је познати хрватски модни фотограф у петак, 3. септембра преминуо 83. години живота.
"Данас, 3. септембра 2025. у 83. години преминуо је познати хрватски фотограф, господин Иван Балић Кобра.
Србија
Сандра Божић објавила фотографију повреда које је задобила у нападу
Иван Балић Кобра био је један од најпознатијих хрватских модних фотографа. Рођен је у Загребу где је завршио Школу примјењене умјетности (фото-одјељење). Након усавршавања на Famous Photographer School у Минхену и на Bundesfachschule fur Fotografie у Хамбургу почиње да снима за најпознатије модне куће и остале компаније, међу којима су Enrico Coveri, Coca-Cola, INA, Siscia, Vartex, Југопластика, Woolmark, Lisca, Поуње и др. Фотографије му се објављују у многим свјетским и хрватским часописима", стоји у саопштењу.
Сцена
Lady Gaga објавила ријетке фотографије са вјереником
"Излагао је на многим хрватским и свјетским изложбама. Био је члан УЛУПУХ-а (Хрватско удружење ликовних умјетника примјењених умјетности), ХЗСУ-а (Хрватска заједница самосталних умјетника), ХНД-а (Хрватско новинарско друштво), ФЕП-а (Federation of European Photographers), PP of E(Professional Photographers of Europe), WSPP-а (World Council of Professional Photographers). Осим модном, бавио се и позоришном фотографијом, углавном везан уз Позориште Комедија, у којем је у мају ове године постављена изложба његових фотографија из представа овог позоришта", наводи се даље. У младости свирао је и пјевао у легендарним групама Бијеле стријеле и Роботи, пионирима рок сцене у бившој држави", наводи се даље.
Тенис
Заједничке припреме: Сабаленка и Ђоковић објавили нову фотографију
"Посљедњи испраћај господина Ивана Балића Кобре биће у уторак, 7. септембра 2025. у 14 сати у загребачком крематоријуму", извијестили су из Комедије.
Фудбал
2 ч0
Свијет
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Србија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
48
22
48
22
33
22
16
22
07
Тренутно на програму