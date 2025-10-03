Logo

Умро чувени Кобра

03.10.2025

20:33

Коментари:

0
Умро чувени Кобра
Фото: Pixabay

Један од најпознатијих хрватских модних фотографа, али и пионир рок сцене у бившој држави, Иван Балић Цобра је преминуо.

Позориште Комедија је у име породице Ивана Балића Кобре послало саопштење у ком су извијестили да је познати хрватски модни фотограф у петак, 3. септембра преминуо 83. години живота.

"Данас, 3. септембра 2025. у 83. години преминуо је познати хрватски фотограф, господин Иван Балић Кобра.

Сандра Божић

Србија

Сандра Божић објавила фотографију повреда које је задобила у нападу

Иван Балић Кобра био је један од најпознатијих хрватских модних фотографа. Рођен је у Загребу где је завршио Школу примјењене умјетности (фото-одјељење). Након усавршавања на Famous Photographer School у Минхену и на Bundesfachschule fur Fotografie у Хамбургу почиње да снима за најпознатије модне куће и остале компаније, међу којима су Enrico Coveri, Coca-Cola, INA, Siscia, Vartex, Југопластика, Woolmark, Lisca, Поуње и др. Фотографије му се објављују у многим свјетским и хрватским часописима", стоји у саопштењу.

Лејди Гага

Сцена

Lady Gaga објавила ријетке фотографије са вјереником

"Излагао је на многим хрватским и свјетским изложбама. Био је члан УЛУПУХ-а (Хрватско удружење ликовних умјетника примјењених умјетности), ХЗСУ-а (Хрватска заједница самосталних умјетника), ХНД-а (Хрватско новинарско друштво), ФЕП-а (Federation of European Photographers), PP of E(Professional Photographers of Europe), WSPP-а (World Council of Professional Photographers). Осим модном, бавио се и позоришном фотографијом, углавном везан уз Позориште Комедија, у којем је у мају ове године постављена изложба његових фотографија из представа овог позоришта", наводи се даље. У младости свирао је и пјевао у легендарним групама Бијеле стријеле и Роботи, пионирима рок сцене у бившој држави", наводи се даље.

Арина Сабаленка-Новак Ђоковић

Тенис

Заједничке припреме: Сабаленка и Ђоковић објавили нову фотографију

"Посљедњи испраћај господина Ивана Балића Кобре биће у уторак, 7. септембра 2025. у 14 сати у загребачком крематоријуму", извијестили су из Комедије.

(Јутарњи лист)

Подијели:

Тагови:

fotograf

preminuo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зрињски "петардом" започео групну фазу Конференцијске лиге

Фудбал

Зрињски "петардом" започео групну фазу Конференцијске лиге

2 ч

0
Више од милион америчких војника не прима плату због обуставе рада владе

Свијет

Више од милион америчких војника не прима плату због обуставе рада владе

2 ч

0
Кошаркаши Борца спремни за нову сезону: Тежак распоред на старту

Кошарка

Кошаркаши Борца спремни за нову сезону: Тежак распоред на старту

2 ч

0
Одређен притвор осумњиченима за пуцњаву у Београду

Србија

Одређен притвор осумњиченима за пуцњаву у Београду

2 ч

0

Више из рубрике

Почиње Међународни фестивал дјечијег позоришта

Култура

Почиње Међународни фестивал дјечијег позоришта

2 ч

0
Стенли Тучи никада неће поновити ову улогу иако му је донијела номинацију за Оскара

Култура

Стенли Тучи никада неће поновити ову улогу иако му је донијела номинацију за Оскара

7 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Умрла глумица из серије коју смо сви обожавали

7 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Преминула легендарна британска глумица

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

48

Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

22

48

Минхенски аеродром поново затворен због дронова

22

33

Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама

22

16

Језив удес: Претицао аутобус, па се закуцао у аутомобил, сумња се да има страдалих

22

07

Хамас одговорио Трампу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner