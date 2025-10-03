Logo

Почиње Међународни фестивал дјечијег позоришта

03.10.2025

20:11

Фото: АТВ

Скоро четврт вијека Дјечије позориште Републике Српске увесељава дјецу својим маштовитим и креативним садржајем.

Тако ће, и овога пута, за викенд, 24. пут по реду, Међународни фестивал позоришта за дјецу, подићи своје завјесе, а на главном подијуму биће лутке, које живот значе. Глумци и глумице, чланови театара из 12 земаља региона и свијета, тим луткама, подариће нови живот, током фестивалских представа.

Све представе биће одигране управо у Дјечијем позоришту Републике Српске, које ће током фестивалских дана постати центар креативности и глумачке чаролије. Програм доноси разноврсне жанрове, од класичних бајки, до савремених позоришних форми, прилагођених дјечјем узрасту.

Жири састављен од позоришних стваралаца пратиће све представе и на крају фестивала додијелити признања најуспјешнијима. Биће додјељени Гран при, награда за најбољу представу у цјелини, режију, сценографију, музику, пет равноправних глумачких награда, као и специјална награда фестивала „Драган Бањац“ за најкомичнију глумачку креацију.

Дјечије позориште Републике Српске ће у наредним данима још једном постати мјесто гдје ће се оживјети чаролија сцене, а најмлађи гледаоци понијети кући незаборавне успомене.

Опширније погледајте у видео прилогу.....

