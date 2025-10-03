Logo

Кавил доказује да "може бити само један"

03.10.2025

07:57

Кавил доказује да "може бити само један"
Фото: Printscreen/Youtube/ QuenAxii

Хенри Кавил се већ припрема за повратак раду на филму "Горштак" након недавне повреде.

Режисер филма Чад Стахелски, раније ове године рекао је за "Колајдер" да би снимање филма требало почети у септембру, али прије неколико седмица појавила се вијест да се Кавил повредио током тренинга за своју улогу у филму.

Кавил је касније потврдио ову вијест објавом на свом личном Инстаграму.

Doktor

Здравље

Опасан вирус који напада мозак се вратио

Међутим, Кавил се јуче огласио на истом Инстаграм рачуну како би показао како се враћа на тренинг за "Горштака", чак је носио чизму на претходно повријеђеној нози. Бивши Супермен не успорава, пише Независне.

С Кавилом у главној улози и режисером Стахелским, "Горштак" је већ на радару као велико издање.

Хенри Кавил

