Преминула звијезда серије "Мућке"

02.10.2025

14:04

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Легендарни глумац из серије "Мућке" Патрик Мареј преминуо је у 68. години након борбе са раком плућа.

Глумац је познат по улози Микија Пирса у класичној хумористичкој серији Би-Би-Сија.

Раније се борио са раком плућа, али је годину дана касније болест се проширила на ноге и карлицу.

Башар Асад

Свијет

Медији: Покушај атентата на Асада у Москви

Прије двије године му је уклоњен део јетре након што су лекари открили малигни раст 2022. године.

Послије тога се обратио пратиоцима: "Данас идем кући без пола јетре и тумора који је дивни професор Хитон уклонио прошле недјеље. Нисам хтио да кажем да су прошле године открили још један примарни рак."

(Б92)

Mućke

preminuo glumac

