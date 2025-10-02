Преминула звијезда серије "Мућке"

02.10.2025
14:04
Легендарни глумац из серије "Мућке" Патрик Мареј преминуо је у 68. години након борбе са раком плућа.
Глумац је познат по улози Микија Пирса у класичној хумористичкој серији Би-Би-Сија.
Раније се борио са раком плућа, али је годину дана касније болест се проширила на ноге и карлицу.
Свијет
Прије двије године му је уклоњен део јетре након што су лекари открили малигни раст 2022. године.
Послије тога се обратио пратиоцима: "Данас идем кући без пола јетре и тумора који је дивни професор Хитон уклонио прошле недјеље. Нисам хтио да кажем да су прошле године открили још један примарни рак."
(Б92)
