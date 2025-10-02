Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

Извор:
СРНА
02.10.2025
13:59
Коментари:0
Најмање 36 људи погинуло је током вјерског фестивала у централној Етиопији, након што су се у цркви која је у изградњи срушиле скеле на којима су стајали, изјавио је шеф локалне полиције Ахмед Гебејеху.
Он је рекао да се несрећа догодила у Цркви Свете Марије у мјесту Арерти, у округу Минџар Шенкора.
Друштво
Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра
Према његовим ријечима, повријеђено је више од 200 људи и страхује се да би број жртава могао порасти, јер су поједини у критичном стању.
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Здравље
2 ч0
Република Српска
2 ч6
Најновије
Најчитаније
16
39
16
33
16
32
16
29
16
20
Тренутно на програму