Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

02.10.2025

13:59

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа
Фото: pexels

Најмање 36 људи погинуло је током вјерског фестивала у централној Етиопији, након што су се у цркви која је у изградњи срушиле скеле на којима су стајали, изјавио је шеф локалне полиције Ахмед Гебејеху.

Он је рекао да се несрећа догодила у Цркви Свете Марије у мјесту Арерти, у округу Минџар Шенкора.

Друштво

Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра

Према његовим ријечима, повријеђено је више од 200 људи и страхује се да би број жртава могао порасти, јер су поједини у критичном стању.

