Хакерским нападом покушали наштимати анкету АТВ-а и насмијали читаоце

Портал АТВ-а јуче је објавио анкету са питањем "Кога бира Српска?" на пријевременим изборима за предсједника, која је привукла велику пажњу наших читалаца.
За сада непознате особе, међутим, покушале су да хакерским нападом наштимају резултате наше анкете у корист СДС-овог кандидата Бранка Бланушу, али су само успјели да насмију дио наших читалаца, а посебно нашу ИТ подршку.
Наиме, за свега пола сата Блануша је добио скоро 30.000 гласова, што само по себи није могуће, а у наставку ћемо објаснити и како.
Заиграни "хакери" директно на наш сервер, користећи свега неколико ИП адреса, покушали су да, нелегалним начином, убаце код који би за Бланушу у секунди акумулирао неколико десетина гласова по ИП адреси. Тако је на примјер, Блануша при сваком обнављању странице добио на десетине гласова, чиме је за свега пола сата дошао до бројке веће од 30.000.
Наша ИТ екипа експресно је реаговала и пронашла одакле долазе "хакерски" кликови, те искључили ИП адресе, те тако искључили могућност манипулације и поништили те гласове.
При свему наведеном, "хакери" су заборавили битну ствар, а то је да начин на који су покушали да се играју неће приказати реално стање, јер њихова посјета нашем сајту није нигдје забиљежена.
Да појаснимо, како бисте гласали у нашој анкети неопходно је да отворите чланак на ОВОМ ЛИНКУ и потом додијелите ваш глас и при томе можете само једном да гласате.
Ту долазимо до најзанимљивије чињенице. Од момента објављивања чланка до овог тренутка нашу анкета је забиљежила нешто мање од 12.000 отварања страна (да будемо прецизни, до тренутка писања овог текста 11.784). Дакле, то је уједно и максималан број гласова који би кумулативно могли да добију сви понуђени одговори, уз напомену да не мора да значи да је свако ко је посјетио чланак заправо и гласао за неку од опција.
Стога, питање које слиједи је: Како је могуће да је један понуђени одговор могао да добије 30.000 гласова, ако је линк анкете посјетило 12.000 људи.
Симпатични покушај манипулисања примијетили су и неки наши читаоци који су видјели нагле промјене у процентима и упитали како је то могуће, те поручили да је ситуација смијешна.
Смијешна је била и нашој ИТ подршци, која је без проблема ријешила проблем и пронашла његов узрок.
АТВ никада није штимала анкете, чему свједоче и резултати претходних, као што је и она у којој смо питали ко ће бити нови премијер Српске.
"Заиграни хакери" су својим покушајем заправо постигли само контраефекат, јер је из ове ситуације поново је до изражаја дошла једна много битнија чињеница. Портал АТВ-а читају сви, без обзира којој политичкој струји припадају.
Да није тако, никога не би ни било брига какви ће резултати наших анкета бити.
А многима је до тога итекако стало, јер да није тако, не би покушавали да наштимају њихове резултате.
Ми им се, у сваком случају случају захваљујемо на вјерном праћењу нашег рада и поручујемо да ћемо се и у будућности трудити да оправдамо њихово повјерење.
