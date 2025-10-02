Logo

Кошарац: Континуирани напад на православне богомоље и српске повратнике

СРНА

02.10.2025

12:31

Кошарац: Континуирани напад на православне богомоље и српске повратнике
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је Срни да пријетње упућене свештенству Саборне цркве Успења Пресвете Богородице у Тузли нису никакав изоловани инцидент већ дио континуираних напада на православне богомоље у ФБиХ, српске повратнике и њихову имовину.

Кошарац је осудио морбидне и језиве пријетње и апеловао да надлежне институције најоштрије санкционишу ова недјела.

"Пријетње свештеним лицима, безочни напади на православне светиње додатно подривају ионако крхко повјерење и уносе додатни страх, горчину и узнемиреност код преосталих Срба у ФБиХ", рекао је Кошарац.

Указао је да је то апсолутно неприхватљива пракса, са којом се мора одмах престати.

"Невјероватно је то што Сарајево упорно ћути на мржњу и све интензивнију антисрпску хистерију у ФБиХ, чије посљедице видимо скоро сваки дан кроз нападе и угрожавање живота, безбједности, духовног и културног идентитета српског народа у ФБиХ", нагласио је Кошарац.

Из затвора у Тузли Џевад Хасић упутио је пријетеће писмо Србима и Српској православној цркви, истичући да нису добродошли у тај град, те да ће православни свештеник бити преобраћен на ислам, а крст замијењен мјесецом и звиједом.

Исламска вјерска заједница није осудила ове пријетње.

Сташа Кошарац

