Цвијановић: Жене све снажнији стуб у економском развоју друштва

02.10.2025
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да жене у Српској постају све снажнији стуб у економском развоју друштва, те да им је неопходно пружити институционалну подршку у томе.
Цвијановићева је рекла да је то димензија која омогућава сигурније кретање у економску будућност Републике Српске.
"Жене треба оснажити и помоћи им да квалитетно аплицирају за пројекте подршке, али и да препознају све оне програме и категорије које представљају видове подршке или донације од међународних организација", изјавила је Цвијановићева новинарима у Бањалуци.
Цвијановићева је рекла да јој је била част да данас отвори Осму конференцију и Четврти сајам предузетништва жена у Републици Српској, стојећи чврсто уз оно што јесу активности жена предузетница.
"Веома позитивна чињеница јесте да су жене све храбрије када је ријеч о покретању бизниса, те да су оне све способније и спремније да крену у нешто што се зове умрежавање, те да покажу своју солидарност и да могу да имају заједничке подухвате", навела је Цвијановићева.
Она је напоменула да овим окупљањем жене шаљу поруку о својој снази у економској сфери, али и потреби да тијесно сарађују са институцијама, како би могле да виде бенефите и јачају своје активности.
Отварању Конференције и Сајма присуствовали су министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић, предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић и гости из привредних комора у окружењу.
Догађај је окупио инспиративне говорнике и стручњаке из земље и региона, који ће подијелити своја искуства и дискутовати о актуелним привредним темама.
На Сајму око 30 излагача има своје штандове.
Једнодневну конференцију и сајам "Жене у привреди – снага, визија, будућност" организује Привредна комора Републике Српске.
