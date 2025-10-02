Logo

Цвијановић: Жене све снажнији стуб у економском развоју друштва

Фото: Срна

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да жене у Српској постају све снажнији стуб у економском развоју друштва, те да им је неопходно пружити институционалну подршку у томе.

Цвијановићева је рекла да је то димензија која омогућава сигурније кретање у економску будућност Републике Српске.

"Жене треба оснажити и помоћи им да квалитетно аплицирају за пројекте подршке, али и да препознају све оне програме и категорије које представљају видове подршке или донације од међународних организација", изјавила је Цвијановићева новинарима у Бањалуци.

Цвијановићева је рекла да јој је била част да данас отвори Осму конференцију и Четврти сајам предузетништва жена у Републици Српској, стојећи чврсто уз оно што јесу активности жена предузетница.

"Веома позитивна чињеница јесте да су жене све храбрије када је ријеч о покретању бизниса, те да су оне све способније и спремније да крену у нешто што се зове умрежавање, те да покажу своју солидарност и да могу да имају заједничке подухвате", навела је Цвијановићева.

Свијет

Стијена се срушила на хотел пун туриста, настала права паника

Она је напоменула да овим окупљањем жене шаљу поруку о својој снази у економској сфери, али и потреби да тијесно сарађују са институцијама, како би могле да виде бенефите и јачају своје активности.

Отварању Конференције и Сајма присуствовали су министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић, предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић и гости из привредних комора у окружењу.

Догађај је окупио инспиративне говорнике и стручњаке из земље и региона, који ће подијелити своја искуства и дискутовати о актуелним привредним темама.

На Сајму око 30 излагача има своје штандове.

Једнодневну конференцију и сајам "Жене у привреди – снага, визија, будућност" организује Привредна комора Републике Српске.

